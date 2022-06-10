Міністерство охорони здоров’я України, враховуючи актуальність теми, особливо для окупованих ворогом територій, розмістило на своїй сторінці у Facebook пам’ятку про причини зараження холерою та симптоми цього інфекційного захворювання.
– Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами РФ інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що наразі спалахів, зокрема, холери, не зафіксовано.
Однак небезпека полягає в тому, що в Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод з питною водою й підземними водами, тому відбувається і забруднення колодязів.
Холера – це гостре інфекційне захворювання, яке розвивається при вживанні харчових продуктів або води, заражених холерним вібріоном.
Основним клінічним проявом холери є діарея.
Найефективніший спосіб профілактики захворювання – вакцинація. Хоча його застосовують у разі спалаху і в районах з підвищеним ризиком виникнення холери.
Ефективні способи попередження холери:
- дотримання гігієни рук і харчових продуктів;
- зони приготування їжі та посуд повинні бути очищені безпечною водою з миючими засобами, після чого вони повинні висохнути перед повторним використанням;
- кип’ятіння води протягом не менше однієї хвилини;
- якщо є можливість, краще використовувати бутильовану воду;
- відмова від купання в невідомих водоймах.
Якщо своєчасно отримати медичну допомогу, холеру можна вилікувати. Для цього необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.
Під час терапії важливо відновити кількість рідини та баланс мінералів в організмі. Для цього застосовують регідратаційні розчини.
Холера може бути смертельною внаслідок тяжких наслідків інфікування, таких як:
- зневоднення;
- шок;
- зниження рівня цукру в крові;
- зниження рівня калію;
- ниркова недостатність.
Симптоми холери:
- діарея;
- нудота і блювання;
- судома;
- загострення рис обличчя, западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
- зниження температури;
- зниження еластичності шкіри.
Джерелом збудника інфекції є людина – хвора або як носій вібріона.
Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини. Найчастіше це відбувається при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, яку готував інфікована людина, при купанні в заражених водоймах й при побутових контактах.