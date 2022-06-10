Міністерство охорони здоров’я України, враховуючи актуальність теми, особливо для окупованих ворогом територій, розмістило на своїй сторінці у Facebook пам’ятку про причини зараження холерою та симптоми цього інфекційного захворювання.

– Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами РФ інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що наразі спалахів, зокрема, холери, не зафіксовано.

Однак небезпека полягає в тому, що в Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод з питною водою й підземними водами, тому відбувається і забруднення колодязів.

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Холера – це гостре інфекційне захворювання, яке розвивається при вживанні харчових продуктів або води, заражених холерним вібріоном.

Основним клінічним проявом холери є діарея.

Найефективніший спосіб профілактики захворювання – вакцинація. Хоча його застосовують у разі спалаху і в районах з підвищеним ризиком виникнення холери.

Ефективні способи попередження холери:

дотримання гігієни рук і харчових продуктів;

зони приготування їжі та посуд повинні бути очищені безпечною водою з миючими засобами, після чого вони повинні висохнути перед повторним використанням;

кип’ятіння води протягом не менше однієї хвилини;

якщо є можливість, краще використовувати бутильовану воду;

відмова від купання в невідомих водоймах.

Якщо своєчасно отримати медичну допомогу, холеру можна вилікувати. Для цього необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Під час терапії важливо відновити кількість рідини та баланс мінералів в організмі. Для цього застосовують регідратаційні розчини.

Холера може бути смертельною внаслідок тяжких наслідків інфікування, таких як:

зневоднення;

шок;

зниження рівня цукру в крові;

зниження рівня калію;

ниркова недостатність.

Симптоми холери:

діарея;

нудота і блювання;

судома;

загострення рис обличчя, западання очей, посиніння губ і вушних раковин;

зниження температури;

зниження еластичності шкіри.

Джерелом збудника інфекції є людина – хвора або як носій вібріона.

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини. Найчастіше це відбувається при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, яку готував інфікована людина, при купанні в заражених водоймах й при побутових контактах.