Иногда младенцы рождаются с нарушением дифференциации пола, когда трудно зрительно определить: родился мальчик или девочка. Наружные половые органы у этих детей часто изменены.

Они имеют вид гипертрофированных больших половых губ и гипертрофированного большого клитора (с мужским кариотипом), в сочетании с крипторхизмом (отсутствием яичек в мошонке). Сейчас в мире, в Украине также есть технологии, позволяющие определить и хирургически сформировать пол ребенку.

Врачи Охматдета проводят реконструктивные операции детям, имеющим нарушение половой дифференциации.

Половые органы ребенка могут иметь и нормальный внешний вид, впрочем, при этом у него могут быть внутренние половые органы и мужские, и женские. Врачи говорят, что комбинаций нарушений пола существует множество. Это обусловлено нарушениями, закладывающимися еще на четвертой неделе беременности будущей мамы.

Чтобы определить, какой пол ребенку нужно сформировать, врачи проводят генетические исследования. Настоящий пол ребенка определяет команда из разнопрофильных специалистов: генетики, эндокринологи, урологи, гинекологи, психологи.

— Определять, к какому полу относится ребенок можно сразу после рождения. Ближе к году можно переходить к этапным операциям. В Охматдете мы практикуем реконструктивные операции детям с нарушением дифференциации пола с определенным кариотипом парня. После вывода консилиума этапные операции всегда начинаются диагностической лапароскопией, для осмотра наличия внутренних половых органов противоположного пола, — рассказывает Максим Пономаренко, детский уролог НДСЛ Охматдет.

Такие хирургические операции имеют короткий послеоперационный период, дети идут домой на следующий день.

– Обычно на реконструкцию формирования пола необходимо три операции. Первый этап – низведение яичек (если таковые имеются в брюшной полости) и удаление рудиментарных органов противоположного пола, при их наличии. Современные технологии позволяют производить малоинвазивные хирургические вмешательства. Лучшее время для таких операций – подгузочный возраст ребенка. Когда малыши еще не отождествляют свой половой орган,— делится Алина Пузько, детский уролог НДСЛ Охматдет.

В старшем возрасте, на фоне динамического наблюдения эндокринологом, они могут быть переведены на заместительную гормональную терапию. Это происходит при наличии показаний, если организм ребенка не выделяет половые гормоны конкретного пола.

После хирургического и комплексного лечения нарушений дифференциации пола, при наличии функционирующих половых органов, принадлежащих конкретному полу, такие пациенты в будущем могут стать родителями.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет