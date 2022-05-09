Інколи немовлята народжуються з порушенням диференціації статі, коли важко візуально визначити: народився хлопчик чи дівчинка. Зовнішні статеві органи у цих дітей часто змінені.

Вони мають вигляд гіпертрофованих великих статевих губ та гіпертрофованого великого клітора (з чоловічим каріотипом), в поєднанні з крипторхізмом (відсутністю яєчок в калитці). Зараз у світі, в Україні також, є технології, що дозволяють визначити та хірургічно сформувати стать дитині.

Лікарі Охматдиту проводять реконструктивні операції дітям, які мають порушення статевої диференціації.

Статеві органи дитини можуть мати і нормальний зовнішній вигляд, втім при цьому у неї можуть бути внутрішні статеві органи і чоловічі, і жіночі. Лікарі кажуть, що комбінацій порушень статі існує безліч. Це зумовлене порушеннями, що закладаються ще на четвертому тижні вагітності майбутньої мами.

Аби визначити, яку стать дитині потрібно сформувати, лікарі проводять генетичні обстеження. Дійсну стать дитини визначає команда з різнопрофільних спеціалістів: генетики, ендокринологи, урологи, гінекологи, психологи.

– Визначати, до якої статі належить дитина можна одразу після народження. Ближче до року — можна переходити до етапних операцій. В Охматдиті ми практикуємо реконструктивні операції дітям з порушенням диференціації статі, з визначеним каріотипом хлопця. Після висновку консиліуму, етапні операції завжди починаються діагностичною лапароскопією, для огляду наявності внутрішніх статевих органів протилежної статі,— розповідає Максим Пономаренко, дитячий уролог НДСЛ Охматдит.

Такі хірургічні операції мають короткий післяопераційний період, діти йдуть додому вже на наступний день.

– Зазвичай на реконструкцію формування статі необхідно три операції. Перший етап — низведення яєчок(якщо такі наявні в черевній порожнині) та видалення рудиментарних органів протилежної статі, при їх наявності. Сучасні технології дозволяють робити малоінвазивні хірургічні втручання. Найкращий час для таких операцій — підгузочний вік дитини. Коли малеча ще не ототожнює свій статевий орган»,— ділиться Аліна Пузько, дитячий уролог НДСЛ Охматдит.

У старшому віці, на фоні динамічного спостереження ендокринологом, вони можуть бути переведені на замісну гормональну терапію. Це відбуваються при наявності показань, якщо організм дитини не виділяє статеві гормони конкретної статі.

Після хірургічного та комплексного лікування порушень диференціації статі, при наявності функціонуючих статевих органів, приналежних конкретній статі, такі пацієнти в майбутньому можуть стати батьками.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит