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Болезнь Альцгеймера: ранние симптомы деменции, которые могут проявиться задолго до 65 лет

3 июля 2022, 12:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Исследование, проведенное учеными Норвегии, показало, что деменция в молодом возрасте возникает у 163 из каждых 100 тыс. человек, что составляет менее половины процента населения.

Деменция — это совокупность нейродегенеративных заболеваний, от которых страдают миллионы пациентов в мире. В настоящее время деменция неизлечима, существует очень мало эффективных методов лечения этого заболевания.

Хотя деменция в основном поражает пожилых пациентов, в некоторых случаях она все же может проявиться у молодых людей. С этой целью существует тип слабоумия, известный как болезнь Альцгеймера с началом в молодом возрасте.

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На эту форму болезни Альцгеймера приходится около 10% случаев или около трех миллионов пациентов в возрасте до 65 лет. Как и в случае с другими формами болезни, некоторые ранние признаки указывают на ее наличие.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера:

  • забывание недавних разговоров или событий;
  • забывание названий мест и объектов;
  • трудности с подбором правильного слова;
  • повторение вопросов;
  • демонстрация недальновидности или затруднение в принятии решений;
  • более неохотное принятие нового.

Как деменция связана со здоровьем глаз

В то время как одни ученые работают над новыми методами лечения деменции, другие изучают, как можно более эффективно диагностировать деменцию.

Новое исследование выявило связь между деменцией и здоровьем глаз.

В анализе, опубликованном в журнале Aging And Mental Health, приняли участие более 76 тыс. человек.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес операцию по удалению катаракты, риск развития деменции в течение 10 лет после операции снизился на 30%.

Анализ данных также показал, что люди с проблемами зрения имеют повышенный риск когнитивных нарушений и деменции.

Отмечается, что все проведенные исследования имеют решающее значение: чем больше у ученых информации о болезни, тем больше они могут использовать для разработки новых методов лечения.

Источник: Express

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