Дослідження, проведене вченими Норвегії, показало, що деменція в молодому віці виникає у 163 з кожних 100 тис. осіб, що становить менше половини відсотка населення.
Деменція – це сукупність нейродегенеративних захворювань, на які страждають мільйони пацієнтів у світі. Наразі деменція невиліковна, існує дуже мало ефективних методів лікування цього захворювання.
Хоча деменція в основному вражає літніх пацієнтів, в деяких випадках вона все ж може проявитися у молодих людей. З цією метою існує тип деменції, відомий як хвороба Альцгеймера з початком у молодому віці.
На цю форму хвороби Альцгеймера припадає близько 10% випадків або близько трьох мільйонів пацієнтів віком до 65 років. Як і у випадку з іншими формами хвороби, деякі ранні ознаки вказують на її наявність.
Ранні симптоми хвороби Альцгеймера:
- забування недавніх розмов або подій;
- забування назв місць і об’єктів;
- труднощі з підбором правильного слова;
- повторення питань;
- демонстрація недалекоглядності або утруднення в прийнятті рішень;
- більш неохоче прийняття нового.
Як деменція пов’язана зі здоров’ям очей
У той час як одні вчені працюють над новими методами лікування деменції, інші вивчають, як можна ефективніше діагностувати деменцію.
Нове дослідження виявило зв’язок між деменцією та здоров’ям очей. В аналізі, опублікованому в журналі Aging And Mental Health, взяли участь понад 76 тис. Осіб.
Дослідники виявили, що у тих, хто переніс операцію з видалення катаракти, ризик розвитку деменції протягом 10 років після операції знизився на 30%.
Аналіз даних також показав, що люди з проблемами зору мають підвищений ризик когнітивних порушень і деменції.
Відзначається, що всі проведені дослідження мають вирішальне значення: чим більше у вчених інформації про хворобу, тим більше вони можуть використовувати для розробки нових методів лікування.
Джерело: Express