Дослідження, проведене вченими Норвегії, показало, що деменція в молодому віці виникає у 163 з кожних 100 тис. осіб, що становить менше половини відсотка населення.

Деменція – це сукупність нейродегенеративних захворювань, на які страждають мільйони пацієнтів у світі. Наразі деменція невиліковна, існує дуже мало ефективних методів лікування цього захворювання.

Хоча деменція в основному вражає літніх пацієнтів, в деяких випадках вона все ж може проявитися у молодих людей. З цією метою існує тип деменції, відомий як хвороба Альцгеймера з початком у молодому віці.

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На цю форму хвороби Альцгеймера припадає близько 10% випадків або близько трьох мільйонів пацієнтів віком до 65 років. Як і у випадку з іншими формами хвороби, деякі ранні ознаки вказують на її наявність.

Ранні симптоми хвороби Альцгеймера:

забування недавніх розмов або подій;

забування назв місць і об’єктів;

труднощі з підбором правильного слова;

повторення питань;

демонстрація недалекоглядності або утруднення в прийнятті рішень;

більш неохоче прийняття нового.

Як деменція пов’язана зі здоров’ям очей

У той час як одні вчені працюють над новими методами лікування деменції, інші вивчають, як можна ефективніше діагностувати деменцію.

Нове дослідження виявило зв’язок між деменцією та здоров’ям очей. В аналізі, опублікованому в журналі Aging And Mental Health, взяли участь понад 76 тис. Осіб.

Дослідники виявили, що у тих, хто переніс операцію з видалення катаракти, ризик розвитку деменції протягом 10 років після операції знизився на 30%.

Аналіз даних також показав, що люди з проблемами зору мають підвищений ризик когнітивних порушень і деменції.

Відзначається, що всі проведені дослідження мають вирішальне значення: чим більше у вчених інформації про хворобу, тим більше вони можуть використовувати для розробки нових методів лікування.

Джерело: Express