Нове дослідження вчених Мічиганського університету показує, що майже половина всіх літніх людей наразі вмирають з діагнозом деменція. Це на 36% більше, аніж два десятиліття тому.

На думку вчених, настільки вражаюча статистика пов’язана з кращою обізнаністю громадськості щодо симптомів недуги, а також з більш докладними медичними записами і практикою виставлення рахунків Medicare, ніж із фактичним погіршенням стану.

Medicare – це Національна програма медичного страхування в США для осіб від 65 років і старше.

Однак, вважають вчені, це дає можливість більшій кількості літніх людей заздалегідь обговорити зі своїми сім’ями і медичними працівниками, який догляд вони хочуть отримати в кінці життя, якщо у них дійсно розвинеться хвороба Альцгеймера або інша форма зниження когнітивних функцій.

У дослідженні використовувалися дані 3,5 млн осіб віком старше 67 років, які померли в період з 2004 по 2017 рік.

Найбільший стрибок у відсотку людей, які вмирають з діагнозом деменція, стався приблизно в той час, коли Medicare дозволила лікарням, хоспісам та лікарським кабінетам вказувати більше діагнозів у своїх запитах на оплату.

Приблизно в цей же час набув чинності Національний план з боротьби із хворобою Альцгеймера, в якому основна увага приділялася інформуванню громадськості, якості догляду та більшій підтримці пацієнтів.

Догляд в кінці життя, який отримували пацієнти з деменцією, дещо змінився з часом. Зокрема, знизився відсоток тих, хто помер на звичайному лікарняному ліжку або у відділенні інтенсивної терапії. Або тих, хто протягом останніх шести місяців користувався зондом для годування.

Відсоток тих, хто отримав послуги хоспісу, різко зріс з 36% до майже 63%, хоча автори відзначають, що це відповідає національній тенденції до збільшення кількості хоспісів до кінця 2010-х років.

Тепер можна зосередити увагу на тому, як ми використовуємо показники діагностики деменції у всьому, починаючи від планування національного бюджету до коригування того, як Medicare відшкодовує витрати на плани страхування, зазначають вчені-геронтологи.