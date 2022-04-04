Новое исследование ученых Мичиганского университета показывает, что почти половина всех пожилых людей в настоящее время умирают с диагнозом деменция. Это на 36% больше, чем два десятилетия назад.

По мнению ученых, столь впечатляющая статистика связана с лучшей осведомленностью общественности относительно симптомов недуга, а также с более подробными медицинскими записями и практикой выставления счетов Medicare, чем с фактическим ухудшением состояния.

Medicare — это национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше.

Однако, полагают ученые, это дает возможность большему количеству пожилых людей заранее обсудить со своими семьями и медицинскими работниками, какой уход они хотят получить в конце жизни, если у них действительно разовьется болезнь Альцгеймера или другая форма снижения когнитивных функций.

В исследовании использовались данные 3,5 млн человек в возрасте старше 67 лет, умерших в период с 2004 по 2017 год.

Самый большой скачок в проценте людей, умирающих с диагнозом деменция, произошел примерно в то время, когда Medicare разрешила больницам, хосписам и врачебным кабинетам указывать больше диагнозов в своих запросах на оплату.

Примерно в это же время вступил в силу Национальный план по борьбе с болезнью Альцгеймера, в котором основное внимание уделялось информированию общественности, качеству ухода и большей поддержке пациентов.

Уход в конце жизни, который получали пациенты с деменцией, несколько изменился со временем. В том числе снизился процент тех, кто умер на обычной больничной койке или в отделении интенсивной терапии. Или тех, кто в течение последних шести месяцев пользовался зондом для кормления.

Процент тех, кто получил услуги хосписа, резко вырос с 36% до почти 63%, хотя авторы отмечают, что это соответствует национальной тенденции к увеличению количества хосписов к концу 2010-х годов.

Теперь мы можем сосредоточиться на том, как мы используем показатели диагностики деменции во всем: от планирования национального бюджета до корректировки того, как Medicare возмещает расходы по планам страхования, отмечают ученые-геронтологи.