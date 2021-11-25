Еще несколько месяцев назад лечение болезни Альцгеймера казалось маловероятным.

В течение 20 лет ученые пытались создать лекарство, которое бы остановило прогрессирование болезни, но попытки были неудачным, и несколько крупных фармацевтических компаний вообще отказались от миссии разработки методов лечения болезни Альцгеймера.

Поэтому единственной надеждой пациентов на улучшение было лекарство, которое уменьшало бы симптомы болезни Альцгеймера — такие как потеря памяти, бессонница и потеря речевых навыков или навыков рассуждения — на ограниченное время.

Теперь, возможно, наконец-то откроется область лечения болезни Альцгеймера.

На прошлой неделе больница Brigham and Women’s Hospital объявила, что начинает первое испытание назальной вакцины против болезни Альцгеймера на людях, предназначенной для предотвращения или замедления прогрессирования болезни.

Испытание небольшое – 16 человек в возрасте от 60 до 85 лет с симптомами болезни Альцгеймера получат две дозы вакцины с интервалом в неделю.

Вакцина распыляет препарат под названием Протолин непосредственно в носовом ходе для активации иммунных клеток для удаления мелоидных бляшек в мозге.

Концепция не совсем новая, но она особенно многообещающая сейчас, когда ученые лучше понимают, как лечить болезнь, сказал профессор неврологии из Университета Невады Джеффри Каммингс.

– Идея активации иммунных клеток становится все более центральной в идее лечения болезни Альцгеймера, – сказал Каммингс.

Он добавил, что назальный спрей может лучше доставлять протолин в иммунные клетки, чем инфузия или ингалятор.

Результаты испытаний могут рассказать нам больше о том, как предотвратить прогрессирование заболевания, поскольку участники должны быть на ранней стадии болезни, а в противном случае – здоровыми.

Однако прежде чем назальная вакцина сможет перейти к большим испытаниям, исследователи должны продемонстрировать, что она безопасна, и определить, какую дозу вводить.

Около 5,8 млн. американцев живут с болезнью Альцгеймера – основной причиной смерти взрослых США. По последним данным, в 2019 году от этой болезни умерло около 122 тыс. американцев.

С 1999 по 2019 год уровень смертности от болезни Альцгеймера в США вырос на 88% — с 16 смертей на 100 тыс. человек до 30 смертей на 100 тыс. человек.

Эти данные могут быть скорректированы, поскольку есть сложности с определением диагноза болезни Альцгеймера людям с когнитивными нарушениями.

Но в последние пять лет, по словам Каммингса, новые технологии, такие как сканирование мозга и анализы крови, облегчили подтверждение диагноза Альцгеймера и измерения эффективности лечения.

В дополнение, он сказал, что несколько других препаратов антител также показали многообещающие результаты. Фармацевтическая компания Eli Lilly планирует предоставить данные о своем препарате от болезни Альцгеймера, а также еще две компании Biogen и Eisai совместно заполняют заявку FDA.

И какие бы недостатки в препаратах ни находили, пациентам становится лучше. По крайней мере они теряют свои когнитивные способности медленнее, если их лечить.