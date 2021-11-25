Ще кілька місяців тому лікування хвороби Альцгеймера здавалося малоймовірним.

Протягом 20 років вчені намагалися створити ліки, які б зупинили прогресування хвороби, але спроби були невдалими, і кілька великих фармацевтичних компаній взагалі відмовилися від місії розробки методів лікування хвороби Альцгеймера.

Тому єдиною надією пацієнтів на покращення були ліки, які б зменшували симптоми хвороби Альцгеймера — такі як втрата пам’яті, безсоння та втрата мовних навичок чи навичок міркування — на обмежений час.

Тепер, можливо, нарешті відкриється область лікування хвороби Альцгеймера.

Минулого тижня лікарня Brigham and Women’s Hospital оголосила, що починає перше випробування назальної вакцини проти хвороби Альцгеймера на людях, призначеної для запобігання або уповільнення прогресування хвороби.

Випробування невелике — 16 осіб у віці від 60 до 85 років із симптомами хвороби Альцгеймера отримають дві дози вакцини з інтервалом у тиждень.

Вакцина розпорошує препарат під назвою Протолін безпосередньо в носовому ході з метою активації імунних клітин для видалення мелоїдних бляшок у мозку.

Концепція не зовсім нова, але вона є особливо багатообіцяючою зараз, коли вчені краще розуміють, як лікувати хворобу, сказав професор неврології з Університету Невади Джеффрі Каммінгс.

– Ідея активації імунних клітин стає все більш центральною в ідеї лікування хвороби Альцгеймера, — сказав Каммінгс.

Він додав, що назальний спрей може краще доставляти протолін до імунних клітин, ніж інфузія або інгалятор.

Результати випробувань можуть розповісти нам більше про те, як запобігти прогресуванню захворювання, оскільки учасники повинні бути на ранній стадії хвороби, а в іншому випадку – здоровими.

Однак, перш ніж назальна вакцина зможе перейти до більших випробувань, дослідники повинні продемонструвати, що вона безпечна, і визначити, яку дозу вводити.

Близько 5,8 млн американців живуть з хворобою Альцгеймера — основною причиною смерті дорослих США. За останніми даними, у 2019 році від цієї хвороби померло майже 122 тис. американців.

З 1999 по 2019 рік рівень смертності від хвороби Альцгеймера в США зріс на 88% — з 16 смертей на 100 тис. осіб до 30 смертей на 100 тис. осіб.

Ці дані можуть бути скориговані, оскільки є складнощі з визначенням діагнозу хвороба Альцгеймера людям з когнітивними порушеннями.

Та останні п’ять років, за словами Каммінгса, нові технології, такі як сканування мозку та аналізи крові, полегшили підтвердження діагнозу Альцгеймера та вимірювання ефективності лікування.

На додаток, він сказав, кілька інших препаратів антитіл також показали багатообіцяючі результати. Фармацевтична компанія Eli Lilly планує надати дані про свій препарат від хвороби Альцгеймера, а також іще дві компанії, Biogen і Eisai, спільно заповнюють заявку FDA.

І які б недоліки у препаратах не знаходили, пацієнтам стає краще. Принаймні, вони втрачають свої когнітивні здібності повільніше, якщо їх лікувати.