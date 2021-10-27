Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині у світі з деменцією живуть понад 55 млн людей. Науковці вважають, що до 2050 року їхня кількість буде зростати та досягне близько 139 млн.

Психолог Ярослава Євтищенко у соціальних мережах розповіла про те, що таке деменція та як її можна розпізнати.

Деменція – це хронічне захворювання. Як правило, відбувається незворотне зниження когнітивних функцій, що зачіпає всі аспекти пізнавальної діяльності. Спеціаліст наголосила, що важливо не плутати це з виродженою розумовою відсталістю.

– Деменція – це набута хвороба протягом життя. Під час цієї хвороби відбувається деградація пам’яті, мислення, розуміння, мови та здатності орієнтуватися, рахувати, пізнавати і міркувати, – розповіла психолог.

Чому виникає деменція

З віком у центральній нервовій системі накопичуються патологічні білки, які призводять до втрати нейронів та порушення функцій мозку. Несприятливими факторами є шкідливі звички та зовнішнє середовище.

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Одне з найчастіших побоювань родичів пацієнтів із деменцією – чи передається вона генетично. Справді, під час хвороби Альцгеймера існують певні гени ризику, які можуть передаватись у спадок та підвищувати ймовірність розвитку захворювання.

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Одним із таких генів є APOE-e4 ген, що був присутній у 40-65% людей з ХА. Проте навіть носійство цих генів не обов’язково гарантує захворюваність. Але є і гени, що викликають захворювання у 100% випадків носійства. На щастя, таких дуже небагато – близько 1% пацієнтів із ХА, у світі – кілька сотень людей. Зазвичай це ранні родинні форми ХА – до 40 років.

Ознаки того, що може виникнути деменція:

забудькуватість, труднощі під час утримання уваги;

звуження кола інтересів;

труднощі в орієнтуванні;

дратівливість, плаксивість. ⠀

Запідозрити розвиток деменції на ранньому етапі буває досить важко, тому що симптоми дуже неспецифічні та можуть нагадувати ті, які трапляються і під час інших захворювань.

Євтищенко наголосила, що депресія може імітувати деменцію. Через це її інколи називають псевдодеменцією. Ці два патологічних стани часто супроводжують одне одного. Однак, депресія може виступати як перший прояв деменції.

Діагностика деменції передбачає вивчення робити усіх когнітивних функцій: пам’ять, увага, мовлення, мислення, впізнавання об’єктів, цілеспрямованість рухів.⠀

Джерело: Ярослава Євтищенко