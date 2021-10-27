Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире с деменцией живут более 55 млн человек. Ученые считают, что к 2050 году их количество будет расти и достигнет около 139 млн.

Психолог Ярослава Евтищенко в социальных сетях рассказала о том, что такое деменция и как ее можно распознать.

Деменция — это хроническое заболевание. Как правило, происходит необратимое снижение когнитивных функций, затрагивающее все аспекты познавательной деятельности. Специалист подчеркнула, что важно не путать это с вырожденной умственной отсталостью.

— Деменция — это приобретенная болезнь в течение жизни. Во время этой болезни происходит деградация памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать, — рассказала психолог.

Почему возникает деменция

С возрастом в центральной нервной системе накапливаются патологические белки, которые приводят к потере нейронов и нарушению функций мозга. Неблагоприятными факторами являются вредные привычки и внешняя среда.

⠀

Одно из наиболее частых опасений родственников пациентов с деменцией – передается ли она генетически. Действительно, во время болезни Альцгеймера существуют определенные гены риска, которые могут передаваться по наследству и повышать вероятность развития заболевания.

⠀

Одним из таких генов является APOE-e4 ген, присутствовавший у 40-65% людей с ХА. Однако даже носительство этих генов необязательно гарантирует заболеваемость. Но есть и гены, вызывающие заболевание в 100% случаев носительства. К счастью, таких очень немного – около 1% пациентов с ХА, в мире – несколько сотен человек. Обычно это ранние родственные формы ХА — до 40 лет.

Признаки того, что может возникнуть деменция:

забывчивость, ттрудности во время удержания внимания;

сужение круга интересов;

трудности в ориентации;

раздражительность, плаксивость. ⠀

Заподозрить развитие деменции на раннем этапе бывает довольно трудно, потому что симптомы очень неспецифичны и могут напоминать те, которые случаются и при других заболеваниях.

Евтищенко подчеркнула, что депрессия может имитировать деменцию. Из-за этого ее иногда называют псевдодеменцией. Эти два патологических состояния часто сопровождают друг друга. Однако депрессия может выступать как первое проявление деменции.

Диагностика деменции предполагает изучение всех когнитивных функций: память, внимание, речь, мышление, узнавание объектов, целенаправленность движений.⠀

Источник: Ярослава Евтищенко