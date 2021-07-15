Поддержание активности мозга в пожилом возрасте всегда было разумной идеей. Новое исследование американских ученых показывает, что чтение, написание писем, карточные игры, а также увлечение головоломками в более позднем возрасте могут отсрочить наступление деменции Альцгеймера на срок до пяти лет.

— Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать заниматься теми недорогими и доступными видами деятельности, которые мы рассмотрели в нашем исследовании, — отметил доктор философии из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго Роберт С. Уилсон.

По словам ученого, результаты показывают, что полезно начать делать эти вещи даже в 80 лет.

В исследовании приняли участие почти две тыс. человек со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. За людьми наблюдали в среднем семь лет. Чтобы определить, развилось ли у них слабоумие, участники ежегодно проходили обследования, которые включали ряд когнитивных тестов.

Участники исследования оценивали свое участие в семи мероприятиях по пятибалльной шкале. В тестах были вопросы о прочитанных книгах, о познавательной деятельности в детстве, зрелом и среднем возрасте.

Затем исследователи усреднили ответы каждого человека, обозначив одним баллом раз в год или реже, и пятью баллами, если такая деятельность происходила каждый день или почти каждый день.

Люди в группе с высокой познавательной активностью набрали в среднем четыре балла по сравнению со средним баллом 2,1 для людей с низкой познавательной активностью.

Чтобы проверить идею о том, что низкая когнитивная активность может быть ранним признаком деменции, а не наоборот, исследователи также изучили мозг почти 700 человек, умерших во время исследования.

Ткань мозга была исследована на наличие маркеров болезни Альцгеймера, таких как отложения амилоида и тау-белка. Исследователи не обнаружили связи между их когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера и связанных с ней нарушений в их мозге.

— Наше исследование показывает, что люди, которые занимаются более активной когнитивно-стимулирующей деятельностью, могут реально отсрочить возраст, в котором у них развивается деменция, — сказал Уилсон.

Ограничением исследования является то, что оно проводилось на группе преимущественно людей с высоким уровнем образования. Потребуются дальнейшие научные наблюдения, чтобы определить, применимы ли полученные результаты к населению в целом.