Как лечат катаракту?

Медикаментозно лечат болезнь в начальной стадии. Излечиться от нее консервативно нельзя. Можно лишь затормозить развитие.

Капли для глаз, которые назначают при катаракте, улучшают обменные процессы в тканях глаза.

Если приостановить катаракту не удается или она уже в запущенном состоянии, то применяют хирургическое лечение по замене хрусталика. Операция длится 15-20 минут и переносится легко.

Иногда даже незрелую катаракту нужно оперировать, потому что она ухудшает качество жизни: человек перестает читать книги или переходит на более крупный шрифт.

Современные искусственные хрусталики имеют желтый фильтр, который защищает сетчатку от ультрафиолета.

Иногда операция по замене хрусталика позволяет человеку избавиться от очков.