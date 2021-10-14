С возрастом многие люди жалуются на ухудшение зрения. Если стали плохо видеть, обратитесь к специалисту, советует врач-офтальмолог, профессор Сергей Рыков. Потому что зачастую проблемы со зрением возникают не от возраста, а от болезней глаз, которые нужно лечить.
Что такое катаракта
Катаракта — помутнение хрусталика глаза. Он играет роль линзы, которая преломляет свет и пропускает их к сетчатке. При помутнении хрусталик перестает пропускать свет должным образом и зрение ухудшается. Может исчезнуть совсем и наступит слепота.
Каковы причины возникновения катаракты?
Причин возникновения катаракты несколько:
- Возрастная: 90% всех случаев возникает у пожилых людей
- Травматическая: после травмы глаза
- Врожденная: обнаруживается сразу после рождения
- Лучевая: возникает при радиационном облучении
Какие симптомы катаракты?
Основной симптом — ухудшение зрения: человек видит все будто сквозь мутное или запотевшее стекло.
При возрастной катаракте хрусталик мутнеет медленно. Болезнь развивается (катаракта зреет) в течение 5-15 лет.
При перезревшей катаракте человек видит только свет, а зрачок становится белесым.
Как диагностировать катаракту?
Точный диагноз может установить врач-офтальмолог при помощи специального оборудования. Основным в диагностике катаракты является осмотр с помощью световой (щелевой) лампы – биомикроскопия глаза. Исследуют также глазное дно, измеряют внутриглазное давление.
Как лечат катаракту?
Медикаментозно лечат болезнь в начальной стадии. Излечиться от нее консервативно нельзя. Можно лишь затормозить развитие.
Капли для глаз, которые назначают при катаракте, улучшают обменные процессы в тканях глаза.
Если приостановить катаракту не удается или она уже в запущенном состоянии, то применяют хирургическое лечение по замене хрусталика. Операция длится 15-20 минут и переносится легко.
Иногда даже незрелую катаракту нужно оперировать, потому что она ухудшает качество жизни: человек перестает читать книги или переходит на более крупный шрифт.
Современные искусственные хрусталики имеют желтый фильтр, который защищает сетчатку от ультрафиолета.
Иногда операция по замене хрусталика позволяет человеку избавиться от очков.
Можно ли избежать катаракты?
Если бы люди жили более ста лет, то катаракты не избежал бы никто. Потому что помутнение хрусталика у здорового человека происходит с возрастом естественным образом.
Но все же отсрочить ее возникновение можно, если:
- Оберегать глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Особенно возле моря или в горах, где лежит снег.
- Употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, полезными для зрения.
- Не курить, потому что при курении ухудшается кровообращение в сосудах.
- Следить за общим здоровьем и не допускать развития эндокринных заболеваний.
- Лечить сопутствующие хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет.