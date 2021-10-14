З віком багато людей скаржаться на погіршення зору. Якщо стали погано бачити, зверніться до фахівця, радить лікар-офтальмолог, професор Сергій Риков. Тому що найчастіше проблеми із зором виникають не через вік, а від хвороб очей, які потрібно лікувати.
Що таке катаракта?
Катаракта – помутніння кришталика ока. Він відіграє роль лінзи, яка заломлює світло і пропускає його до сітківки. В разі помутніння кришталик перестає пропускати світло належним чином і зір погіршується. Може зникнути зовсім і настане сліпота.
Які причини виникнення катаракти?
Причин виникнення катаракти декілька:
- Вікова: 90% всіх випадків виникає у літніх людей
- Травматична: після травми ока
- Вроджена: виявляється відразу після народження
- Променева: виникає через радіаційне опромінення
Які симптоми катаракти?
Основний симптом погіршення зору: людина бачить все ніби крізь запітніле скло.
В разі вікової катаракти кришталик мутніє повільно. Хвороба розвивається (катаракта зріє) протягом 5-15 років.
У випадку перезрілої катаракти людина бачить тільки світло, а зіниця стає білястою.
Як діагностувати катаракту
Точний діагноз може встановити лікар-офтальмолог за допомогою спеціального обладнання. Основним у діагностиці катаракти є огляд за допомогою світлової (щілинної) лампи – біомікроскопія ока. Досліджують також очне дно і перевіряють внутрішньоочний тиск.
Як лікують катаракту?
Медикаментозно лікують хворобу на початковій стадії. Вилікуватися від неї консервативно не можна. Можна лише загальмувати розвиток.
Краплі для очей, які призначають при катаракті, покращують обмінні процеси в тканинах ока.
Якщо призупинити катаракту не вдається, або вона вже в занедбаному стані, то застосовують хірургічне лікування із заміною кришталика. Операція триває 15-20 хвилин і переноситься легко.
Іноді навіть незрілу катаракту потрібно оперувати, тому що вона погіршує якість життя: людина перестає читати книги або переходить на більший шрифт.
Сучасні штучні кришталики мають жовтий фільтр, який захищає сітківку від ультрафіолету.
Іноді операція із заміни кришталика дозволяє людині позбутися окулярів.
Чи можна уникнути катаракти?
Якби люди жили більше ста років, то катаракти не уникнув би ніхто. Тому що помутніння кришталика у здорової людини відбувається з віком природним чином.
Але все ж відтермінувати її виникнення можна, якщо:
- Оберігати очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливо біля моря або в горах, де лежить сніг.
- Вживати продукти, багаті вітамінами і мікроелементами, корисними для зору.
- Не курити, тому що куріння погіршує кровообіг у судинах.
- Стежити за загальним здоров’ям і не допускати розвитку ендокринних захворювань.
- Лікувати супутні захворювання – гіпертонію, цукровий діабет.