Як лікують катаракту?

Медикаментозно лікують хворобу на початковій стадії. Вилікуватися від неї консервативно не можна. Можна лише загальмувати розвиток.

Краплі для очей, які призначають при катаракті, покращують обмінні процеси в тканинах ока.

Якщо призупинити катаракту не вдається, або вона вже в занедбаному стані, то застосовують хірургічне лікування із заміною кришталика. Операція триває 15-20 хвилин і переноситься легко.

Іноді навіть незрілу катаракту потрібно оперувати, тому що вона погіршує якість життя: людина перестає читати книги або переходить на більший шрифт.

Сучасні штучні кришталики мають жовтий фільтр, який захищає сітківку від ультрафіолету.

Іноді операція із заміни кришталика дозволяє людині позбутися окулярів.