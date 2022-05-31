Министерство здравоохранения Украины разместило информацию о причинах возникновения, симптомах и профилактики одного из самых опасных видов онкологии – меланомы.

— Меланома — один из самых опасных видов рака. Опухоль преимущественно локализуется в коже, и через кровь и лимфу может распространяться в другие органы, чем и представляет большую опасность, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что меланоциты-клетки, которые вырабатывают пигмент (цвет) кожи и придают ей загар, находятся в самом глубоком слое эпидермиса. Иногда здоровые меланоциты меняются и начинают неконтролируемо расти. В таком случае образуется опухоль, которая и называется меланомой.

Эта опухоль является злокачественной. В то же время люди с меланомой имеют положительный прогноз лечения, если заболевание диагностировано на ранней стадии.

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Почему и где развивается меланома:

чрезмерное влияние ультрафиолетового излучения от солнечного света или ламп для загара повышает риски возникновения меланомы;

определенное значение имеет фототип кожи, перенесенный опыт солнечных ожогов, частое пребывание на солнце без средств защиты, посещение солярия, наследственность, возраст;

наличие на теле большого количества родинок также повышает риски развития меланомы;

чаще всего меланома развивается на участках тела, которые поддаются прямому воздействию солнечного излучения: туловище, ногах, руках, шее и лице;

реже – на ладонях, подошвах ног или под ногтями, на глазах, во рту, на половых органах и возле анального отверстия.

Симптомы меланомы:

изменение размера и краев родинки;

появление пигментных или необычного вида новообразований на коже;

следует насторожиться, если из родинки выделяется кровь или на ней образовываются корочки.

Факторы риска возникновения меланомы:

светлый фототип кожи;

наследственный фактор и случаи меланомы в анамнезе самых близких родственников;

иммунодефицит, подавленная иммунная система;

длительное и постоянное пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты.

Чтобы снизить риски развития меланомы, следует избегать:

пребывания под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты (специальных защитных кремов или спреев);

использования соляриев, солнечных ламп;

травмирования родинок;

контакта родинок с химическими раздражителями.

Если вы заметили признаки изменения какой-либо из родинок, обратитесь к семейному врачу или дерматологу. Не занимайтесь самолечением!