Министерство здравоохранения Украины разместило информацию о причинах возникновения, симптомах и профилактики одного из самых опасных видов онкологии – меланомы.
— Меланома — один из самых опасных видов рака. Опухоль преимущественно локализуется в коже, и через кровь и лимфу может распространяться в другие органы, чем и представляет большую опасность, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Отмечается, что меланоциты-клетки, которые вырабатывают пигмент (цвет) кожи и придают ей загар, находятся в самом глубоком слое эпидермиса. Иногда здоровые меланоциты меняются и начинают неконтролируемо расти. В таком случае образуется опухоль, которая и называется меланомой.
Эта опухоль является злокачественной. В то же время люди с меланомой имеют положительный прогноз лечения, если заболевание диагностировано на ранней стадии.
Почему и где развивается меланома:
- чрезмерное влияние ультрафиолетового излучения от солнечного света или ламп для загара повышает риски возникновения меланомы;
- определенное значение имеет фототип кожи, перенесенный опыт солнечных ожогов, частое пребывание на солнце без средств защиты, посещение солярия, наследственность, возраст;
- наличие на теле большого количества родинок также повышает риски развития меланомы;
- чаще всего меланома развивается на участках тела, которые поддаются прямому воздействию солнечного излучения: туловище, ногах, руках, шее и лице;
- реже – на ладонях, подошвах ног или под ногтями, на глазах, во рту, на половых органах и возле анального отверстия.
Симптомы меланомы:
- изменение размера и краев родинки;
- появление пигментных или необычного вида новообразований на коже;
- следует насторожиться, если из родинки выделяется кровь или на ней образовываются корочки.
Факторы риска возникновения меланомы:
- светлый фототип кожи;
- наследственный фактор и случаи меланомы в анамнезе самых близких родственников;
- иммунодефицит, подавленная иммунная система;
- длительное и постоянное пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты.
Чтобы снизить риски развития меланомы, следует избегать:
- пребывания под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты (специальных защитных кремов или спреев);
- использования соляриев, солнечных ламп;
- травмирования родинок;
- контакта родинок с химическими раздражителями.
Если вы заметили признаки изменения какой-либо из родинок, обратитесь к семейному врачу или дерматологу. Не занимайтесь самолечением!