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Когда солнце не всегда во благо: причины, симптомы и профилактика меланомы

31 мая 2022, 16:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
меланома
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины разместило информацию о причинах возникновения, симптомах и профилактики одного из самых опасных видов онкологии – меланомы.

— Меланома — один из самых опасных видов рака. Опухоль преимущественно локализуется в коже, и через кровь и лимфу может распространяться в другие органы, чем и представляет большую опасность, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что меланоциты-клетки, которые вырабатывают пигмент (цвет) кожи и придают ей загар, находятся в самом глубоком слое эпидермиса. Иногда здоровые меланоциты меняются и начинают неконтролируемо расти. В таком случае образуется опухоль, которая и называется меланомой.

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Эта опухоль является злокачественной. В то же время люди с меланомой имеют положительный прогноз лечения, если заболевание диагностировано на ранней стадии.

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Почему и где развивается меланома:

  • чрезмерное влияние ультрафиолетового излучения от солнечного света или ламп для загара повышает риски возникновения меланомы;
  • определенное значение имеет фототип кожи, перенесенный опыт солнечных ожогов, частое пребывание на солнце без средств защиты, посещение солярия, наследственность, возраст;
  • наличие на теле большого количества родинок также повышает риски развития меланомы;
  • чаще всего меланома развивается на участках тела, которые поддаются прямому воздействию солнечного излучения: туловище, ногах, руках, шее и лице;
  • реже – на ладонях, подошвах ног или под ногтями, на глазах, во рту, на половых органах и возле анального отверстия.

Симптомы меланомы:

  • изменение размера и краев родинки;
  • появление пигментных или необычного вида новообразований на коже;
  • следует насторожиться, если из родинки выделяется кровь или на ней образовываются корочки.

Факторы риска возникновения меланомы:

  • светлый фототип кожи;
  • наследственный фактор и случаи меланомы в анамнезе самых близких родственников;
  • иммунодефицит, подавленная иммунная система;
  • длительное и постоянное пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты.

Чтобы снизить риски развития меланомы, следует избегать:

  • пребывания под воздействием ультрафиолетовых лучей без использования средств защиты (специальных защитных кремов или спреев);
  • использования соляриев, солнечных ламп;
  • травмирования родинок;
  • контакта родинок с химическими раздражителями.

Если вы заметили признаки изменения какой-либо из родинок, обратитесь к семейному врачу или дерматологу. Не занимайтесь самолечением!

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины, Онкология, поради лікаря
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