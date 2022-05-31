Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Коли сонце не завжди на благо: причини, симптоми і профілактика меланоми

31 Травня 2022, 16:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
меланома
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України розмістило інформацію про причини виникнення, симптоми та профілактику одного з найнебезпечніших видів онкології – меланоми.

– Меланома – один з найнебезпечніших видів раку. Пухлина переважно локалізується в шкірі, і через кров і лімфу може поширюватися в інші органи, чим і становить велику небезпеку, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Відзначається, що меланоцити – клітини, які виробляють пігмент (колір) шкіри і надають їй засмагу, розташовані в найглибшому шарі епідермісу. Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, яка і називається меланомою.

Читайте також:
Коли сонце не завжди на благо: причини, симптоми і профілактика меланомиЩо таке алергія на сонце і як її попередити – поради лікаря

Ця пухлина є злоякісною. Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз лікування, якщо захворювання діагностовано на ранній стадії.

Зараз дивляться

Чому і де розвивається меланома:

  • надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання від сонячного світла або ламп для засмаги підвищує ризики виникнення меланоми;
  • певне значення має фототип шкіри, перенесений досвід сонячних опіків, часте перебування на сонці без засобів захисту, відвідування солярію, спадковість, вік;
  • наявність на тілі великої кількості родимок також підвищує ризики розвитку меланоми;
  • найчастіше меланома розвивається на ділянках тіла, які піддаються прямому впливу сонячного випромінювання: тулубі, ногах, руках, шиї та обличчі;
  • рідше – на долонях, підошвах ніг або під нігтями, на очах, у роті, на статевих органах і біля анального отвору.

Симптоми меланоми:

  • зміна розміру та країв родимки;
  • поява пігментних або незвичайного виду новоутворень на шкірі;
  • слід насторожитися, якщо з родимки виділяється кров або на ній утворюються скоринки.

Фактори ризику виникнення меланоми:

  • світлий фототип шкіри;
  • спадковий фактор і випадки меланоми в анамнезі найближчих родичів;
  • імунодефіцит, пригнічена імунна система;
  • тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту.

Щоб знизити ризики розвитку меланоми, слід уникати:

  • перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту (спеціальних захисних кремів або спреїв);
  • використання соляріїв, сонячних ламп;
  • травмування родимок;
  • контакту родимок з хімічними подразниками.

Якщо ви помітили ознаки зміни будь-якої з родимок, зверніться до сімейного лікаря або дерматолога. Не займайтеся самолікуванням!

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України, Онкологія, поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь