Міністерство охорони здоров’я України розмістило інформацію про причини виникнення, симптоми та профілактику одного з найнебезпечніших видів онкології – меланоми.
– Меланома – один з найнебезпечніших видів раку. Пухлина переважно локалізується в шкірі, і через кров і лімфу може поширюватися в інші органи, чим і становить велику небезпеку, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.
Відзначається, що меланоцити – клітини, які виробляють пігмент (колір) шкіри і надають їй засмагу, розташовані в найглибшому шарі епідермісу. Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, яка і називається меланомою.
Ця пухлина є злоякісною. Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз лікування, якщо захворювання діагностовано на ранній стадії.
Чому і де розвивається меланома:
- надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання від сонячного світла або ламп для засмаги підвищує ризики виникнення меланоми;
- певне значення має фототип шкіри, перенесений досвід сонячних опіків, часте перебування на сонці без засобів захисту, відвідування солярію, спадковість, вік;
- наявність на тілі великої кількості родимок також підвищує ризики розвитку меланоми;
- найчастіше меланома розвивається на ділянках тіла, які піддаються прямому впливу сонячного випромінювання: тулубі, ногах, руках, шиї та обличчі;
- рідше – на долонях, підошвах ніг або під нігтями, на очах, у роті, на статевих органах і біля анального отвору.
Симптоми меланоми:
- зміна розміру та країв родимки;
- поява пігментних або незвичайного виду новоутворень на шкірі;
- слід насторожитися, якщо з родимки виділяється кров або на ній утворюються скоринки.
Фактори ризику виникнення меланоми:
- світлий фототип шкіри;
- спадковий фактор і випадки меланоми в анамнезі найближчих родичів;
- імунодефіцит, пригнічена імунна система;
- тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту.
Щоб знизити ризики розвитку меланоми, слід уникати:
- перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту (спеціальних захисних кремів або спреїв);
- використання соляріїв, сонячних ламп;
- травмування родимок;
- контакту родимок з хімічними подразниками.
Якщо ви помітили ознаки зміни будь-якої з родимок, зверніться до сімейного лікаря або дерматолога. Не займайтеся самолікуванням!