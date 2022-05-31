Міністерство охорони здоров’я України розмістило інформацію про причини виникнення, симптоми та профілактику одного з найнебезпечніших видів онкології – меланоми.

– Меланома – один з найнебезпечніших видів раку. Пухлина переважно локалізується в шкірі, і через кров і лімфу може поширюватися в інші органи, чим і становить велику небезпеку, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Відзначається, що меланоцити – клітини, які виробляють пігмент (колір) шкіри і надають їй засмагу, розташовані в найглибшому шарі епідермісу. Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, яка і називається меланомою.

Ця пухлина є злоякісною. Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз лікування, якщо захворювання діагностовано на ранній стадії.

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Чому і де розвивається меланома:

надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання від сонячного світла або ламп для засмаги підвищує ризики виникнення меланоми;

певне значення має фототип шкіри, перенесений досвід сонячних опіків, часте перебування на сонці без засобів захисту, відвідування солярію, спадковість, вік;

наявність на тілі великої кількості родимок також підвищує ризики розвитку меланоми;

найчастіше меланома розвивається на ділянках тіла, які піддаються прямому впливу сонячного випромінювання: тулубі, ногах, руках, шиї та обличчі;

рідше – на долонях, підошвах ніг або під нігтями, на очах, у роті, на статевих органах і біля анального отвору.

Симптоми меланоми:

зміна розміру та країв родимки;

поява пігментних або незвичайного виду новоутворень на шкірі;

слід насторожитися, якщо з родимки виділяється кров або на ній утворюються скоринки.

Фактори ризику виникнення меланоми:

світлий фототип шкіри;

спадковий фактор і випадки меланоми в анамнезі найближчих родичів;

імунодефіцит, пригнічена імунна система;

тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту.

Щоб знизити ризики розвитку меланоми, слід уникати:

перебування під впливом ультрафіолетових променів без використання засобів захисту (спеціальних захисних кремів або спреїв);

використання соляріїв, сонячних ламп;

травмування родимок;

контакту родимок з хімічними подразниками.

Якщо ви помітили ознаки зміни будь-якої з родимок, зверніться до сімейного лікаря або дерматолога. Не займайтеся самолікуванням!