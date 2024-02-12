Подагра — это болезнь, которая может прийти неожиданно, но при этом оставить след на долгое время.

Факты ICTV пообщались с врачом-ревматологом Татьяной Семеновой и расспросили все о болезни. В материале читайте о подагре: причины симптомы и лечение.

Что такое подагра

Подагра — это форма артрита, возникающая вследствие высокого уровня мочевой кислоты, образующей болезненные кристаллы в суставах.

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— Существует бессимптомная гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты) и типичный приступ подагры, — отмечает эксперт.

Приступ подагры проявляется внезапно, среди полного здоровья, чаще в ночное время.

Подагра симптомы:

воспаление;

покраснение;

отек;

в пределах сустава отмечается гиперемия;

острая боль в коленных или локтевых суставах;

кожа становится напряженной, блестящей, быстро возникает отшелушивание эпидермиса;

формирование мочевых камней.

— Симптоматика чаще всего (раньше или позже у 95 % больных) начинается с поражения І плюсне-фалангового сустава (большой палец стопы) реже коленные или голеностопные суставы, — говорит врач.

Нелеченый приступ подагры длится от 10 дней до 3 недель и самостоятельно проходит.

Подагра: причины

Главная причина подагры — высокий уровень мочевой кислоты в организме. Это может происходить из-за чрезмерного образования мочевой кислоты или недостаточного ее выведения почками.

Факторами риска для развития болезни могут быть не только генетические особенности, но и неправильный образ жизни.

— Причин для развития подагры существует множество, но основная из них это несбалансированное питание, а именно увеличенный прием пуринов с пищей: мясные продукты, субпродукты, бульоны, речная рыба, помидоры, — объясняет специалист.

Врач назвала еще факторы, которые вызывают болезнь:

злоупотребление алкоголем;

заболевания почек (поликистоз почек и свинцовая интоксикация):

прием некоторых лекарств (тиазидные и петлевые диуретики, цитостатики, ацетилсалициловая кислота, никотиновая кислота)

чрезмерная физическая нагрузка.

Подагра: лечение

Лечение подагры требует индивидуального подхода и комплексного воздействия на факторы, которые вызывают ее развитие.

— Первое и основное место в лечении подагры занимает диета. Исключение из рациона мясных продуктов, алкоголя, рыбы речных сортов и бобовых продуктов минимизирует развитие приступов, — говорит ревматолог.

Врачи часто назначают препараты для снижения уровня мочевой кислоты. Эти препараты принимаются длительно и дозировки их корректируются в зависимости от уровня мочевой кислоты.

— Любые лекарственные средства должен назначать только медик, заниматься самолечением опасно для здоровья, — отмечает эксперт.

Чем опасна подагра

Опасность болезни заключается не только в болезненных приступах, но и в возможных осложнениях.

Почки могут пострадать от образования мочевых камней, а хроническое воспаление может привести к поражению суставов и потере их функции.

В общем, заболевание требует своевременного выявления и лечения под сопровождением врача. Тогда эта болезнь пройдет бесследно для организма.