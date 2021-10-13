Избыточный вес укорачивает нам жизнь: лишние 10 кг забирают до 10 лет жизни и награждают нас болезнями. Некоторые считают, что изменив систему питания, можно излечиться от заболеваний.

— Предотвратить возникновение некоторых заболеваний еда может, а вот вылечить — нет, — говорит врач превентивной медицины Василий Носа. — Хотя, если отказаться от некоторых продуктов или же от некоторых способов приготовления пищи (жарки, копчения), то можно облегчить свое состояние.

Пища — это топливо, и от его качества зависит работа нашего организма. Еда должна быть здоровой.

Включайте в рацион все нутритивные компоненты и ограничивайте сахар, соль, продукты, содержащие много калорий.

— От сахара можно отказаться, — советует врач. — А вот от молока и некоторых продуктов, содержащих глютен — не стоит.

Молоко — незаменимый продукт в питании. С возрастом уменьшается количество фермента лактазы, которая расщепляет молочный сахар лактозу. Тогда могут возникать проблемы с пищеварением. Итак, прислушайтесь к своему организму. Плохо себя чувствуете после молока — не потребляйте его, если все хорошо — пейте на здоровье.

Включайте в рацион больше кисломолочных продуктов. Но не добавляйте к ним фрукты и злаки — начнется брожение в кишечнике.

— Что касается глютена, то отказываться от продуктов, содержащих его, нужно только в случае, если вы страдаете целиакией — редким заболеванием, — подчеркивает врач. — Целиакией болеет всего 2-4% людей в мире.

Врач предостерегает также от употребления обезжиренных продуктов, потому что они химически обработаны и могут быть опасными для здоровья.