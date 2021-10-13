Надлишкова вага вкорочує нам життя: зайві 10 кг забирають до 10 років життя та нагороджують нас хворобами. Дехто вважає, что змінивши систему харчування, можна вилікуватися від захворювань.

– Запобігти виникненню деяких захворювань їжа може, а от вилікувати – ні, – говорить лікар превентивної медицини Василь Носа. – Хоча, якщо відмовитися від деяких продуктів або ж від деяких способів приготування їжі (смаження, копчення), то можна полегшити свій стан.

Їжа – це паливо, і від його якості залежить робота нашого організму. Їжа має бути здоровою. В раціоні повинні бути присутніми всі нутритивні компоненти і обмежені цукор, сіль, продукти, що містять багато калорій.

– Від цукру можна відмовитися, – радить лікар. – А от від молока та деяких продуктів, що містять глютен – не варто.

Молоко – незамінний продукт у харчуванні. З віком зменшується кількість ферменту лактази, шо розщеплює молочний цукор лактозу. Тоді можуть виникати проблеми із травленням. Отже, прислухайтеся до свого організму. Погано почуваєтеся після молока – не споживайте його, якщо все добре – пийте на здоров’я.

Включайте у раціон більше кисломолочних продуктів. Але не додавайте до них фрукти та злаки – почнеться бродіння у кишечнику.

– Що стосується глютена, то відмовлятися від продуктів, що містять його, потрібно лише у випадку, якщо ви страждаєте на целіакію – рідкісне захворювання, – наголошує лікар. – На целіакію хворіє всього 2-4% людей у світі.

Лікар застерігає також від вживання знежирених продуктів, бо вони хімічно оброблені і можуть бути небезпечними для здоров’я.