В последнее время к наркологам приходит все меньше алкозависимых людей. Специалисты чаще переключаются на игроманов. Сейчас активно рекламируются различные букмекерские конторы, где можно ставить на спорт. Опасно ли это? Являются ли любители ставок зависимыми. Отвечает врач-психиатр, нарколог Александр Иванов.

— Ставки на спорт — та же зависимость, — говорит психиатр. — Вы не поверите, но в последнее время ко мне реже обращаются люди, зависимые от алкоголя и чаще игроки на спорт.

Ставки на спорт — это не лучше и не хуже употребления алкоголя или наркотиков, это такая же болезнь, от которой надо избавляться.

— Вначале человек увлечен, он знает все о спортсменах и выигрывает поначалу какие-то суммы, — объясняет нарколог. — Но он еще не понимает, что увяз. Знать все обо всех спортсменах мира нереально, а посему начинаются проколы. Это во-первых.

Во-вторых, увеличивается аппетит. Если человек поставил 20 грн, а выиграл 40 — это одно, а вот если поставил 600 тыс. грн и не выиграл, и надо поставить 1,5 млн, чтобы отыграться — совсем другая история. Здесь здравый смысл уходит и появляется алчность.

Как быть родным рядом с таким человеком? Что делать?

— Однозначно не стоит водить хороводы вокруг него и приглашать домой врачей, — говорит Александр Иванов. — Нужно приложить максимум усилий и уговорить зависимого человека самому прийти к специалисту.

Он сам должен признать свою зависимость и захотеть изменений. Только в таком случае будет эффект от лечения.

— В лечении я применяю антидепрессанты, без них не обойтись, — говорит психиатр. — Но если 40% лечения — это медикаменты, то 60% — отводится спорту.

Причем тренировки должны быть до изнеможения. И как только у зависимого появляется мысль выпить, поиграть, сходить в казино, сделать ставку на спорт, он должен идти на спортплощадку и усиленно тренироваться.

Чтобы возникала связь: подумал об игре — боль в мышцах, захотел употребить наркотик — боль в мышцах, решил поставить на спорт — боль в мышцах.

И наступит момент, когда боль в мышцах победит, а человек скажет себе — не буду думать о ставках. Только так можно избавиться от зависимости.