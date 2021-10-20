Останнім часом до наркологів приходить все менше алкозалежних людей. Фахівці частіше перемикаються на ігроманів. Зараз активно рекламуються різні букмекерські контори, де можна ставити на спорт. Чи небезпечно це? Чи стають любителі ставок залежними. Відповідає лікар-психіатр, нарколог Олександр Іванов.

– Ставки на спорт – це теж залежність, – каже психіатр. – Ви не повірите, але останнім часом до мене менше звертаються люди, залежні від алкоголю, і частіше – гравці на спорт.

Ставки на спорт – це не краще і не гірше за вживання алкоголю або наркотиків, це така ж хвороба, якої треба позбуватися.

– Спочатку людина захоплена, вона знає все про спортсменів і виграє спочатку якісь суми, – пояснює нарколог. – Але вона ще не розуміє, що загрузла. Знати все про всіх спортсменів світу нереально, а тому починаються проколи. Це по-перше.

По-друге, збільшується апетит. Якщо людина поставила 20 грн, а виграла 40 – це одне, а от якщо поставила 600 тис. грн і не виграла, і треба поставити 1,5 млн, щоб відігратися – це зовсім інша історія. Тут здоровий глузд зникає і з’являється жадібність.

Як бути рідним поруч з такою людиною? Що робити?

– Однозначно не варто водити хороводи навколо нього і запрошувати додому лікарів, – каже Олександр Іванов. – Потрібно докласти максимум зусиль і умовити залежну людину самій прийти до фахівця.

Вона сама повинна визнати свою залежність і захотіти змін. Тільки в такому випадку буде ефект від лікування.

– У лікуванні я застосовую антидепресанти, без них не обійтися, – каже психіатр. – Але якщо 40% лікування – це медикаменти, то 60% – відводиться спорту.

Причому тренування повинні бути до знемоги. І тільки-но у залежного з’являється думка випити, пограти, сходити в казино, зробити ставку на спорт, він має йти на спортмайданчик і посилено тренуватися.

Щоб виник зв’язок: подумав про гру – біль у м’язах, захотів вжити наркотик – біль у м’язах, вирішив поставити на спорт – біль у м’язах.

І настане момент, коли біль у м’язах переможе, а людина скаже собі – не буду думати про ставки. Тільки так можна позбутися залежності.