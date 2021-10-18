Дата 18 октября в медицинском календаре обозначена как Всемирный день менопаузы. В этот день Комитет международного общества по менопаузе, накануне открытия Всемирного конгресса по менопаузе, который проводится раз в два года, объявляет обладателей наград за весомый вклад в изучение и лечение менопаузальных расстройств.
Из-за пандемии коронавируса в этом году конгресс не состоялся. Но у Фактов ICTV всегда есть возможность пообщаться на актуальные темы с ведущими украинскими медиками. Такими как семейный врач Людмила Сердюк. По нашей просьбе она перечислила ключевые факты о менопаузе, которые должна знать каждая женщина.
Что такое климакс
Это довольно сложный период в жизни каждой женщины после 40, когда происходят возрастные изменения организма, включая режим функционирования яичников и структурную трансформацию центральной нервной системы.
В это время угасает репродуктивная способность женщины, прекращаются менструальные циклы. Обычно медики датируют наступление менопаузы спустя примерно год после того, как была последняя менструация.
Менопауза, или климакс — это естественный физиологический, самой природой запрограммированный процесс, к которому нужно относиться осознанно, с пониманием сути происходящего.
Гормональный фон, меняющийся в этот период, вносит очень важные перемены в жизнь женщины, которые влияют и на ее качество, и на течение ряда заболеваний, обусловленных прежде всего возрастным фактором.
Признаки наступающей менопаузы
В зависимости от индивидуальных особенностей, менопауза может быть ранней, от 40 до 45 лет, и поздней — 50-55 лет. Ее продолжительность в среднем длится до 60-65 лет.
Первые признаки наступающего климакса выражаются такими симптомами, как:
- приливы жара, сменяющиеся ознобом;
- усиленное потоотделение;
- скачки артериального давления – от пониженного к повышенному;
- периодические головные боли;
- внезапные приступы стенокардии.
Меняется и общий эмоциональный фон. Появляется чрезмерная раздражительность, быстрая утомляемость, сонливость днем и бессонница в ночные часы, тревожность, уныние, рассеянность внимания, угасание либидо.
Чуть позже перечень климактерических симптомов дополняет сухость влагалища, вызывающая боль при половых контактах. Иногда возникает жжение в мочевыводящих путях, так называемый уретральный синдром, сопровождающийся недержанием мочи.
У женщины в период менопаузы наблюдается появление морщин, ногти и волосы становятся ломкими и сухими.
Поздние признаки климакса характеризуются появлением сердечно-сосудистых патологий, артрозов и артритов, постменопаузального остеопороза.
В этот период также встречаются и проявления деменции.
Лечение климактерических нарушений
Основное лечение климактерических нарушений состоит в гормонозамещающей терапии, которая призвана, в частности, уменьшить или убрать вовсе приливы жара, снять усиленное потоотделение и приступы учащенного сердцебиения.
Гормонотерапия в данном случае ставит перед собой цель противодействовать нарушениям обмена веществ, в частности, жирового обмена, а также повысить минеральную плотность костной ткани во избежание развития остеопороза.
Цель такой терапии – максимально смягчить симптомы, сохранить качество жизни женщины, укрепить ее здоровье.
Как назначают гормональную терапию
Перед назначением гормонозамещающей терапии женщина должна пройти полное обследование, цель которого — выяснить ее индивидуальные особенности, чтобы эффективно подобрать гормональный курс. Задача медика в этом случае – сделать терапию максимально безопасной с учетом возможным побочных эффектов.
В комплекс обследований, помимо уже имеющегося анамнеза, отраженного в медицинской карте пациентки, входит маммография, УЗИ органов малого таза, а также специальные исследования плотности костной ткани.
Особое внимание при этом уделяется женщинам с ранним наступлением менопаузы.
Угасание симптомов климактерического синдрома обычно наблюдается по истечении первого месяца гормонозамещающей терапии с максимальным эффектом спустя 2-3 года.