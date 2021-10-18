Что такое климакс

Это довольно сложный период в жизни каждой женщины после 40, когда происходят возрастные изменения организма, включая режим функционирования яичников и структурную трансформацию центральной нервной системы.

В это время угасает репродуктивная способность женщины, прекращаются менструальные циклы. Обычно медики датируют наступление менопаузы спустя примерно год после того, как была последняя менструация.

Менопауза, или климакс — это естественный физиологический, самой природой запрограммированный процесс, к которому нужно относиться осознанно, с пониманием сути происходящего.

Гормональный фон, меняющийся в этот период, вносит очень важные перемены в жизнь женщины, которые влияют и на ее качество, и на течение ряда заболеваний, обусловленных прежде всего возрастным фактором.