Що таке клімакс

Це досить складний період у житті кожної жінки після 40, коли відбуваються вікові зміни організму, включаючи режим функціонування яєчників і структурну трансформацію центральної нервової системи.

В цей час згасає репродуктивна здатність жінки, припиняються менструальні цикли. Зазвичай медики датують настання менопаузи приблизно через рік після того, як була остання менструація.

Менопауза, або клімакс – це природний фізіологічний, самою природою запрограмований процес, до якого потрібно ставитися усвідомлено, із розумінням суті того, що відбувається.

Гормональний фон, що змінюється у цей період, вносить дуже важливі зміни у життя жінки, які впливають і на його якість, і на перебіг низки захворювань, обумовлених перш за все віковим фактором.