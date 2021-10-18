Дата 18 жовтня у медичному календарі позначена як Всесвітній день менопаузи. У цей день комітет Міжнародного товариства з менопаузи, напередодні відкриття Світового конгресу з менопаузи, який проводиться раз на два роки, оголошує власників нагород за вагомий внесок у вивчення й лікування менопаузальних розладів.
Через пандемію коронавірусу цього року конгрес не відбувся. Але у Фактів ICTV завжди є можливість поспілкуватися на актуальні теми із провідними українськими медиками. Такими як сімейний лікар Людмила Сердюк. На наше прохання вона назвала ключові факти про менопаузу, які повинна знати кожна жінка.
Що таке клімакс
Це досить складний період у житті кожної жінки після 40, коли відбуваються вікові зміни організму, включаючи режим функціонування яєчників і структурну трансформацію центральної нервової системи.
В цей час згасає репродуктивна здатність жінки, припиняються менструальні цикли. Зазвичай медики датують настання менопаузи приблизно через рік після того, як була остання менструація.
Менопауза, або клімакс – це природний фізіологічний, самою природою запрограмований процес, до якого потрібно ставитися усвідомлено, із розумінням суті того, що відбувається.
Гормональний фон, що змінюється у цей період, вносить дуже важливі зміни у життя жінки, які впливають і на його якість, і на перебіг низки захворювань, обумовлених перш за все віковим фактором.
Ознаки наближення менопаузи
Залежно від індивідуальних особливостей, менопауза може бути ранньою, 40-45 років, і пізньою – 50-55 років. Її середня тривалість – до 60-65 років.
Перші ознаки наближення клімаксу виражаються такими симптомами, як:
- припливи жару, що змінюються ознобом;
- посилене потовиділення;
- перепади артеріального тиску – від зниженого до підвищеного;
- періодичні головні болі;
- раптові напади стенокардії.
Змінюється й загальний емоційний фон. З’являються надмірна дратівливість, швидка стомлюваність, сонливість вдень і безсоння у нічні години, тривожність, смуток, неуважність, згасання лібідо.
Трохи пізніше перелік клімактеричних симптомів доповнює сухість піхви, що викликає біль під час статевих контактів. Іноді виникає печіння у сечовивідних шляхах, так званий уретральний синдром, що супроводжується нетриманням сечі.
У жінки в період менопаузи спостерігається поява зморшок, нігті та волосся стають ламкими і сухими.
Пізні ознаки клімаксу характеризуються появою серцево-судинних патологій, артрозів і артритів, постменопаузального остеопорозу.
У цей період також зустрічаються й прояви деменції.
Лікування клімактеричних порушень
Основне лікування клімактеричних порушень полягає у гормонозамінній терапії, яка покликана, зокрема, зменшити або прибрати зовсім припливи жару, зняти посилене потовиділення та напади прискореного серцебиття.
Гормонотерапія у цьому випадку ставить собі за мету протидіяти порушенням обміну речовин, зокрема жирового обміну, а також підвищити мінеральну щільність кісткової тканини, щоб уникнути розвитку остеопорозу.
Головна мета такої терапії – максимально пом’якшити симптоми, зберегти якість життя жінки, зміцнити її здоров’я.
Як призначають гормональну терапію
Перед призначенням гормонозамінної терапії жінка повинна пройти повне обстеження, мета якого – з’ясувати її індивідуальні особливості, щоб ефективно підібрати гормональний курс. Завдання медика у цьому випадку – зробити терапію максимально безпечною з урахуванням можливих побічних ефектів.
До комплексу обстежень, окрім уже наявного анамнезу, відображеного в медичній карті пацієнтки, входить мамографія, УЗД органів малого таза, а також спеціальні дослідження щільності кісткової тканини.
Особлива увага зокрема приділяється жінкам із раннім настанням менопаузи.
Згасання симптомів клімактеричного синдрому зазвичай спостерігається після закінчення першого місяця гормонозамінної терапії із максимальним ефектом через 2-3 роки.