Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя развенчали мифы вокруг методов лечения варикозного расширения вен. По их словам, при этом заболевании таблетки и мази неэффективны, они могут лишь на некоторое время облегчить неприятные симптомы.

Что такое варикоз

Вены человека устроены так, что кровь по ним всегда движется к сердцу. Для этого есть специальные карманные клапаны, которые наполняются кровью и не дают ей двигаться назад, объясняют медики.

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По их словам, иногда стенки вен деформируются, кровь застаивается в них или даже частично движется назад. И тогда проявляются симптомы варикоза.

Что не так мазями

— Они не работают. Ни одна мазь или гель не помогут стенкам вен функционировать как следует. Даже с экстрактом конского каштана или гепарином в составе, — утверждают специалисты.

И отмечают, что часто такие смеси содержат ментол. Охлаждение, увлажнение и легкий массаж ног — вместе эти действия могут ненадолго принести чувство облегчения. Однако к лечению варикоза это не имеет отношения.

Симптомы варикоза, при которых следует обратиться к врачу:

тяжесть в ногах;

отечность;

вены фиолетового цвета и они выпячивают;

сухость и раздражение кожи ног.

При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту-флебологу.

По словам экспертов, нужно быть бдительными, если в семье есть случаи варикоза, поскольку известен ряд генов, которые обуславливают предрасположенность к болезни.

Самолечение мазями — не лучший способ бороться с варикозом, который при отсутствии лечения может привести к серьезным осложнениям, таким как венозная недостаточность, тромбоз глубоких вен и другим, резюмируют медики.

Источник: Береги себя