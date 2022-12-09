Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розвінчали міфи навколо методів лікування варикозного розширення вен. За їхніми словами, при цьому захворюванні таблетки і мазі неефективні, вони можуть лише на деякий час полегшити неприємні симптоми.
Що таке варикоз
Вени людини влаштовані так, що кров по них завжди рухається до серця. Для цього є спеціальні кишенькові клапани, які наповнюються кров’ю і не дають їй рухатися назад, пояснюють медики.
За їхніми словами, іноді стінки вен деформуються, кров застоюється в них або навіть частково рухається назад. І тоді проявляються симптоми варикозу.
Що не так із мазями
– Вони не працюють. Жодна мазь або гель не допоможуть стінкам вен функціонувати як слід. Навіть з екстрактом кінського каштана або гепарином у складі, – стверджують фахівці.
І відзначають, що часто такі суміші містять ментол. Охолодження, зволоження і легкий масаж ніг — разом ці дії можуть ненадовго принести відчуття полегшення. Однак до лікування варикозу це не має стосунку.
Симптоми варикозу, з якими слід звернутися до лікаря:
- тяжкість у ногах;
- набряклість;
- вени фіолетового кольору і вони випинають;
- сухість і подразнення шкіри ніг.
За необхідності сімейний лікар направить вас до вузького фахівця-флеболога.
За словами експертів, потрібно бути пильними, якщо в родині є випадки варикозу, оскільки відома низка генів, які зумовлюють схильність до хвороби.
Самолікування мазями – не найкращий спосіб боротися з варикозом, який при відсутності лікування може призвести до серйозних ускладнень, таких як венозна недостатність, тромбоз глибоких вен і іншим, резюмують медики.
Джерело: Бережи себе