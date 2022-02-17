Варикозне розширення вен – одне з найпоширеніших захворювань серед людей у всьому світі. Тому що перші ознаки хвороби не здаються небезпечними. У багатьох пацієнтів варикоз не викликає дискомфорту, і на початку захворювання проявляється лише невеликими венами, що випирають, і судинною сіточкою.

Проте підступна, непомітна спочатку хвороба з часом починає проявлятися як набряки ніг, судоми та інші неприємні симптоми. Але як зрозуміти, що проблема криється саме у венах? Ми запитали судинного хірурга, флеболога з 11-річним досвідом Ліну Гріншпун.

Реакція організму

Вени – це судини, якими кров тече від органів і тканин до серця, тобто – знизу вгору, а зворотному току крові перешкоджають клапани, які розташовані всередині вен.

Коли клапани вен припиняють замикатися, і стінки судин розширюються, втрачаючи пружність, вже починають проявлятися перші симптоми. Якщо їх довго ігнорувати, можна допустити розвиток трофічних змін, відкритих виразок, які є крайньою стадією захворювання. Трофічні виразки вимагають тривалішого лікування.

– Одним із найгрізніших ускладнень варикозної хвороби є тромбоз. Одним із факторів, що сприяє формуванню тромбів, є застій крові у венах. А саме це відбувається у варикозній вені: її стінка розширюється, клапани на внутрішній стінці вже не замикаються щільно, тому відбувається зворотний плин крові – так званий рефлюкс. Все це призводить до венозного застою, що створює сприятливі умови для утворення тромбів, – пояснює Ліна Гріншпун.

Тромби – це щільні кров’яні згустки. Вони можуть “фіксуватися” до стінки судини і звужувати її просвіт, а можуть відірватися і вирушити з плином крові у праві відділи серця, а потім у легеневі артерії. Такий стан може призвести навіть до смерті.

У зв’язку з цим, варикозне розширення вен не можна назвати безпечним захворюванням. Тому лікарі рекомендують звертати увагу на будь-які ознаки варикозної хвороби, навіть на неочевидні.

Симптоми варикозної хвороби

Під час варикозу нижніх кінцівок вени збільшуються у розмірах, але помітними стають не одразу. Видимі ознаки варикозу нижніх кінцівок виявляються набагато пізніше виникнення захворювання. Тому потрібно бути особливо уважними до здоров’я вен тим людям, у кого в близькому родинному оточенні було діагностовано випадки варикозу. Навіть якщо видимих симптомів немає, краще звернутися до лікаря та виключити можливий розвиток варикозної хвороби.

– Одним із перших симптомів варикозу є болісні відчуття тяжкості у ногах до кінця робочого дня, – пояснює лікар Ліна Гріншпун.

Біль може бути різним з огляду на стадію – спочатку він схожий на звичайну втому, потім з’являється печіння в ногах, потім відчуття тяжкості та судоми. Звісно, хвороба супроводжується зовнішніми змінами. На ногах з’являються опуклі сині судини або “зірочки” залежно від стадії.

Також хвороба може супроводжуватися набряками стоп або кісточок, зміною кольору шкіри над ураженою веною та в області гомілкостопу.

Краще зрозуміти, чи є у людини варикоз, допоможе спеціальний тест.

Як зрозуміти, що у вас варикоз?

1. Чи страждали ваші батьки від варикозного розширення вен?

Ні (0 балів)

Один з батьків (5 балів)

Обоє (15 балів)

2. Чи доводиться вам довго стояти або сидіти протягом робочого дня?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

3. Чи носите ви незручне взуття або туфлі на високих підборах?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

4. Чи займаєтесь ви силовими видами спорту (футбол, лижі, теніс тощо)?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

5. Чи бувають у вас набряки ніг?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

6. Чи турбують вас судоми в ногах, особливо вночі?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

7. Чи відчуваєте важкість, поколювання у ногах наприкінці робочого дня?

Ні (0 балів)

Іноді (5 балів)

Часто (10 балів)

Регулярно (15 балів)

8. Скільки у вас було вагітностей?

Жодної (0 балів)

Одна (5 балів)

Дві (10 балів)

Більше двох (15 балів)

9. У вас на ногах є вени, що виступають, або капіляри (судинні зірочки)?

Ні (5 балів)

Так (15 балів)

10. Чи є у вас видимі варикозно розширені вени на ногах?

Ні (5 балів)

Так (15 балів)

Результати:

Від 0 до 50 балів. Найімовірніше, з вашими ногами все гаразд — особливо якщо немає скарг на втому та набряки. Проте рекомендуємо стежити за їхнім станом. Стовідсоткову впевненість у тому, що варикозне розширення вен найближчими роками вам не загрожує, дасть УЗД-діагностика у лікаря-флеболога.

Найімовірніше, з вашими ногами все гаразд — особливо якщо немає скарг на втому та набряки. Проте рекомендуємо стежити за їхнім станом. Стовідсоткову впевненість у тому, що варикозне розширення вен найближчими роками вам не загрожує, дасть УЗД-діагностика у лікаря-флеболога. Від 50 до 100 балів. Є ймовірність схильності до розвитку варикозу або рання його стадія. Саме час звернутися за консультацією до лікаря-флеболога та пройти обстеження, щоб з’ясувати поточний стан та що потрібно зробити для покращення ситуації.

Є ймовірність схильності до розвитку варикозу або рання його стадія. Саме час звернутися за консультацією до лікаря-флеболога та пройти обстеження, щоб з’ясувати поточний стан та що потрібно зробити для покращення ситуації. Від 100 до 150 балів. Найімовірніше, у вас варикозна хвороба! Щоб уникнути подальших ускладнень, рекомендуємо не відкладати візит до лікаря-флеболога.

Як запобігти появі варикозу

Варикоз завдає багато неприємностей, навіть на ранній стадії. Під час його розвитку з’являється суттєвий дискомфорт, і це відображається на якості життя.

Щоб мінімізувати ризики появи варикозу, лікар Ліна Гріншпун рекомендує:

Більше рухатися – мінімізувати тривале перебування сидячи та стоячи. Регулярна фізична активність позитивно впливає на здоров’я вен. Регулярна ходьба дає змогу уникнути застою крові завдяки роботі м’язової помпи. Не обов’язково ходити швидко. Важливо виділяти на прогулянку годину вранці та годину ввечері. Крім того, протягом дня, кожні 60 хвилин ходити 3-5 хвилин. Особливо це стосується тих людей, чия професія вимагає тривалого перебування в одному положенні. Носити компресійний трикотаж – спеціальна білизна для профілактики варикозної хвороби. Для того, щоб її підібрати, необхідно звернутися до лікаря-флеболога або в ортопедичний салон. Пити достатню кількість води на день – півтора-два літри звичайної води на день запобігають зневодненню та мінімізують ризики тромбоутворення. Вести здоровий спосіб життя.

Але навіть якщо у вас підтвердився діагноз варикозне розширення вен, то не варто засмучуватися.

– Сьогодні лікування варикозної хвороби комфортне та безболісне, проводиться в амбулаторних умовах: без госпіталізації, наркозу та розрізів, всі маніпуляції виконуються через пункції та проколи, під місцевою анестезією. Відсутня необхідність перебування у стаціонарі та тривалого реабілітаційного періоду, – наголосила Ліна Гріншпун.

Крім того, варто пам’ятати, що самолікування шкодить здоров’ю. Методів лікування варикозного розширення вен на сьогодні дуже багато – від консервативних заходів до хірургічних.

Але визначити їх може лише лікар, який спочатку проводить усі необхідні дослідження та на їх підставі підбирає індивідуальний план лікування.