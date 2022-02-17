Варикозное расширение вен — одно из наиболее распространенных заболеваний человека во всем мире. Потому что первые признаки болезни не кажутся опасными. У многих пациентов варикоз не вызывает дискомфорта, и в начале заболевания проявляется лишь небольшими выпирающими венами и сосудистой сеточкой.

Коварная, незаметная поначалу болезнь со временем начинает проявляться в виде отеков ног, судорог и других неприятных симптомов. Но как понять, что проблема кроется именно в венах? Мы спросили у сосудистого хирурга, флеболога с 11-летним опытом Лины Гриншпун.

Реакция организма

Вены — это сосуды, по которым кровь течет от органов и тканей к сердцу, то есть — снизу вверх, обратному току крови препятствуют клапаны, расположенные внутри вен.

Когда клапаны вен перестают смыкаться и стенки сосудов расширяются, теряя свою упругость, уже начинают проявляться первые симптомы. Если их долго игнорировать, то можно допустить развитие трофических изменений, вплоть до открытых язв, которые являются крайней стадией заболевания. Трофические язвы требуют более длительного лечения.

— Одним из самых грозных осложнений варикозной болезни является тромбоз. Одним из факторов, который способствует формированию тромбов, является застой крови в венах. А именно это происходит в варикозной вене: ее стенка расширяется, клапаны на внутренней стенке уже не смыкаются плотно, поэтому происходит обратный ток крови — так называемый рефлюкс. Все это приводит к венозному застою, что в свою очередь создает благоприятные условия для образования тромбов, — объясняет Лина Гриншпун.

Тромбы — это плотные кровяные сгустки. Они могут “фиксироваться” к стенке сосуда и сужать его просвет, а могут оторваться и отправиться с током крови в правые отделы сердца, а затем в легочные артерии. Такое состояние может привести даже к летальному исходу.

В связи с этим, варикозное расширение вен нельзя назвать безобидным заболеванием. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют обращать внимание на любые признаки варикозной болезни, даже на неочевидные.

Симптомы варикозной болезни

При варикозе нижних конечностей вены увеличиваются в размерах, но заметными становятся не сразу. Видимые признаки варикоза нижних конечностей проявляются намного позже возникновения заболевания. Поэтому нужно быть особенно внимательными к здоровью вен тем людям, у кого в близком родственном окружении были диагностированы случаи варикоза. Даже если видимых симптомов нет, лучше обратиться к врачу и исключить возможное развитие варикозной болезни.

— Одним из первых симптомов варикоза является болезненное ощущение тяжести в ногах к концу рабочего дня, — объясняет доктор Лина Гриншпун.

Боль может быть разной в зависимости от стадии – сначала она похожа на обычную усталость, затем появляется жжение в ногах, затем ощущение тяжести и судороги. Ну и, конечно, болезнь сопровождается внешними изменениями. На ногах появляются синие выпуклые сосуды или звездочки в зависимости от стадии. Также болезнь может сопровождаться отеками стоп или лодыжек, изменением цвета кожи над пораженной веной и в области голеностопа.

Лучше понять, есть ли у человека варикоз, поможет специальный тест.

Как понять, что у вас варикоз?

1. Страдали ли ваши родители от варикозного расширения вен?

Нет (0 баллов)

Один из родителей (5 баллов)

Оба (15 баллов)

2. Приходится ли вам долго стоять или сидеть в течение рабочего дня?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

3. Носите ли вы неудобную обувь или туфли на высоком каблуке?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

4. Занимаетесь ли вы силовыми видами спорта (футбол, лыжи, теннис)?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

5. Бывают ли у вас отеки ног?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

6. Беспокоят ли вас судороги в ногах, особенно ночью?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

7. Чувствуете ли вы тяжесть, покалывание в ногах в конце рабочего дня?

Нет (0 баллов)

Иногда (5 баллов)

Часто (10 баллов)

Регулярно (15 баллов)

8. Сколько у вас было беременностей?

Ни одной (0 баллов)

Одна (5 баллов)

Две (10 баллов)

Больше двух (15 баллов)

9. У вас на ногах есть выступающие вены или капилляры (сосудистые звездочки)?

Нет (5 баллов)

Да (15 баллов)

10. Есть ли у вас видимые варикозно расширенные вены на ногах?

Нет (5 баллов)

Да (15 баллов)

Результаты:

От 0 до 50 баллов. Скорее всего, с вашими ногами все хорошо – особенно если нет жалоб на усталость и отеки. Однако рекомендуем следить за их состоянием. Стопроцентную уверенность в том, что варикозное расширение вен в ближайшие годы вам не угрожает, даст УЗИ-диагностика у врача-флеболога.

Скорее всего, с вашими ногами все хорошо – особенно если нет жалоб на усталость и отеки. Однако рекомендуем следить за их состоянием. Стопроцентную уверенность в том, что варикозное расширение вен в ближайшие годы вам не угрожает, даст УЗИ-диагностика у врача-флеболога. От 50 до 100 баллов. Есть вероятность склонности к развитию варикоза или его ранняя стадия. Самое время обратиться за консультацией к врачу-флебологу и пройти обследование, чтобы выяснить текущее состояние и что нужно сделать для улучшения ситуации.

Есть вероятность склонности к развитию варикоза или его ранняя стадия. Самое время обратиться за консультацией к врачу-флебологу и пройти обследование, чтобы выяснить текущее состояние и что нужно сделать для улучшения ситуации. От 100 до 150 баллов. Скорее всего, у вас варикозное заболевание! Чтобы избежать дальнейших осложнений, рекомендуем не откладывать визит к врачу-флебологу.

Как избежать появления варикоза

Варикоз доставляет множество неприятностей, даже на ранней стадии. А по мере его развития появляется существенный дискомфорт, и это сильно сказывается на качестве жизни.

Чтобы минимизировать риски появления варикоза, доктор Лина Гриншпун рекомендует:

Больше двигаться –минимизировать длительное пребывание сидя и стоя. Регулярная физическая активность позитивно влияет на здоровье вен. Регулярная ходьба позволяет избежать застоя крови, благодаря работе мышечной помпы. Не обязательно ходить быстро. Важно выделять на прогулку час утром и час вечером. Кроме того, в течение дня, каждые 60 минут прохаживаться 3-5 минут. Особенно это касается тех людей, чья профессия требует длительного пребывания в одном положении. Носить компрессионный трикотаж – специальное белье для профилактики варикозной болезни. Для того, чтобы его подобрать, необходимо обратиться к врачу-флебологу или в ортопедический салон. Пить достаточное количество воды в день – полтора-два литра обычной воды в день предотвращают обезвоживание и минимизируют риски тромбообразования. Вести здоровый образ жизни.

Но даже если у вас подтвердился диагноз варикозное расширение вен, то не стоит расстраиваться.

— Сегодня лечение варикозной болезни комфортно и безболезненно, проводится в амбулаторных условиях: без госпитализации, наркоза и разрезов, все манипуляции выполняются через пункции и проколы, под местной анестезией. Отсутствует необходимость пребывания в стационаре и длительного реабилитационного периода, — подчеркнула Лина Гриншпун.

И помните, что самолечение вредит вашему здоровью. Методов лечения варикозного расширения вен на сегодняшний день очень много, от консервативных мер до хирургических.

Но определить их может только врач, который сначала проводит все необходимые исследования и на их основании подбирает индивидуальный план лечения.