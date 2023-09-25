Варикоз — одно из самых распространенных заболеваний вен. Эту проблему считают косметической и часто лечат кремами, но на самом деле она является медицинской и связана с другими заболеваниями.
Варикозная болезнь — это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, изменением их формы. Болезнь развивается постепенно и может быть как у женщин, так и у мужчин.
Врач-флеболог и сосудистый хирург Лина Гриншпун рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, как выявить первые симптомы варикозной болезни и какие современные операции позволяют ходить сразу после процедуры.
Что провоцирует возникновение варикоза
Варикозное расширение (варикозная болезнь) вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратного хода.
Врач утверждает, что скрещивание ног во время сидения, а также ношение каблуков не может вызвать варикоз. Но, если у человека уже есть болезнь, то это может ухудшить состояние вен.
— Старайтесь во время сидения менять положение ног, если вы их скрещиваете, а если носите каблуки — то лучше чередуйте обувь на низкой подошве и высокой. Но если у вас есть варикозная болезнь, следует не носить долгое время высокие каблуки, потому что это только ухудшит состояние здоровья, — отмечает врач.
Также врач отметила, что варикоз угрожает людям, которые большую часть времени проводят в стоячем или сидячем положении.
— Когда мы долго сидим или стоим, в организме увеличивается венозная нагрузка и образуется венозный застой. А когда человек начинает ходить, то венозное давление уменьшается, — говорит Гриншпун.
Первые симптомы варикоза
- отеки ног;
- тяжесть ближе к вечеру;
- судороги ночью,
- заметны первые варикозные расширения, контуры, которые видны и выпирают;
- заметная сосудистая сетка;
- генетика.
— Если человек заметил эти симптомы, то не стоит надеяться, что они пройдут без лечения. Следует обратиться к флебологу или сосудистому хирургу, — отметила врач.
Операция при варикозе
Оперативное лечение — это единственный метод лечения варикоза. Врач отмечает, что мази в домашних условиях без консультации врача не смогут возобновить работу клапанов в венах.
Специалист советует обратиться за помощью на ранних стадиях, когда есть больший шанс избавиться от этой проблемы быстро и безболезненно.
После обращения пациента, врач делает всю необходимую диагностику и затем выбирает наиболее эффективный способ лечения. Это может быть лазерная абляция, радиочастотная абляция или пенное склерозирование, когда в вену вводят склерозант, который разрушает больные вены. Все процедуры проводят под местной анестезией, то есть пациент находится в сознании.
— После процедур человек может через час встать на ноги и спокойно пойти домой, — уверяет Гриншпун.
Может ли вернуться варикоз после операции
Врач утверждает, что после операции есть риск повторного возникновения варикоза.
— Когда человек проходит лечение, ему убирают вены, которые не выполняют свои функции и являются источником проблем. Но есть другие здоровые вены, которые надо беречь благодаря правильному образу жизни, а если этого не делать, то проблема вернется, — говорит специалист.
Спорт и варикоз
Когда у человека уже стоит диагноз варикоз, врач советует:
- добавить прогулки;
- велоспорт;
- плавание;
- йогу;
- кардионагрузку.
— Единственное, чем точно нельзя заниматься — это поднимать вес. Статические нагрузки с весом пагубно влияют на течение болезни, — предостерег флеболог.
Беременность и варикоз
У беременных женщин есть большой риск заболеть варикозной болезнью, из-за стремительного набора веса и гормонального дисбаланса. Кроме того, растет плод и увеличивается матка, что приводит к увеличению венозного давления.
— Беременные должны носить компрессионные чулки, и рожать также следует в них, чтобы предотвратить варикоз, — утверждает врач.
Варикоз и коронавирус
Коронавирус провоцирует тромбообразование, особенно у людей, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, варикозную болезнь.
Пациент с коронавирусом должен предупреждать специалиста, который его лечит, что у него есть хронические болезни. Тогда врач сразу внесет соответствующие препараты в протокол лечения.
Профилактика варикоза
- заниматься спортом;
- правильно питаться, добавьте в рацион продукты с витаминами K, С, Е;
- сбалансировать работу и отдых;
- делать перерывы на работе, каждые 30-40 мин вставать и ходить хотя бы 3-5 мин,
- пить достаточное количество воды;
- не набирать вес;
- прислушиваться к своему организму.