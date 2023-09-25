Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как самостоятельно и правильно оценить свой вес.

— Избыточный вес и высокий процент жировой ткани в организме достаточно опасны и повышают риск возникновения проблем со здоровьем, — отмечают специалисты.

По словам экспертов, для оценки веса и связанных с ним рисков вместе с другими обследованиями используют измерения индекса массы тела (ИМТ) и охвата талии. Это лучше делать у семейного врача – специалист осуществит комплексную оценку вашего здоровья и поможет в случае необходимости.

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Индекс массы тела измеряют по формуле: ИМТ = вес (кг) ÷ квадрат роста (м)

Такая формула работает только для взрослых старше 18 лет, однако ее не применяют к беременным, отмечают специалисты.

Интерпретировать полученные результаты следует так:

ИМТ менее 18,5 – недостаточный вес;

ИМТ от 18,5 до 24,9 – идеальный диапазон здорового веса;

ИМТ от 25,0 до 29,9 – избыточный вес;

ИМТ 30,0 и выше – ожирение.

По словам экспертов, избыточный жир в зоне живота повышает риск развития болезней, связанных с ожирением, поэтому еще одним способом оценить потенциальный риск заболевания является измерение охвата талии.

Соотношение объема талии к росту рассчитывают так: охват талии чуть выше пупка (см) ÷ рост (см).

Соотношение объема талии к росту 0,5 или более свидетельствует о том, что у вас повышенные риски для здоровья.

В Минздраве напомнили, что избыточный вес и ожирение – это комплексная проблема, которая часто выходит за пределы совета об уменьшении количества потребляемой пищи. Ожирение сокращает продолжительность жизни в среднем на 3–10 лет и повышает риск многих других заболеваний.