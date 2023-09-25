Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як самостійно і правильно оцінити свою вагу.

– Надмірна вага і високий відсоток жирової тканини в організмі досить небезпечні та підвищують ризик виникнення проблем зі здоров’ям, – зазначають фахівці.

За словами експертів, для оцінки ваги та пов’язаних із нею ризиків разом з іншими обстеженнями використовують вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) та обхвату талії. Це краще робити в сімейного лікаря – фахівець здійснить комплексну оцінку вашого здоров’я та допоможе в разі потреби.

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Індекс маси тіла вимірюють за формулою: ІМТ = вага (кг) ÷ квадрат зросту (м).

Така формула працює лише для дорослих, старших за 18 років, проте її не застосовують до вагітних, наголошують фахівці.

Інтерпретувати отримані результати слід так:

ІМТ менше 18,5 – недостатня вага;

ІМТ від 18,5 до 24,9 – ідеальний діапазон здорової ваги;

ІМТ від 25,0 до 29,9 – надмірна вага;

ІМТ 30,0 і вище — ожиріння.

За словами експертів, надлишковий жир у зоні живота підвищує ризик розвитку хвороб, пов’язаних з ожирінням, тому ще одним способом оцінити потенційний ризик захворювання є вимір обхвату талії.

Співвідношення об’єму талії до зросту розраховують так: обхват талії трохи вище пупка (см) ÷ зріст (см).

Співвідношення об’єму талії до зросту 0,5 або більше свідчить про те, що у вас підвищені ризики для здоров’я.

У МОЗ нагадали, що надмірна вага та ожиріння – це комплексна проблема, яка часто виходить за межі поради про зменшення кількості споживаної їжі. Ожиріння скорочує тривалість життя в середньому на 3-10 років і підвищує ризик багатьох інших захворювань.