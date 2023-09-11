Дослідження італійських учених показало, що ожиріння стало причиною рекордної кількості випадків статевого дозрівання у дівчаток у віці чотирьох років.

Вчені виявили, що дівчата, які дотримуються дієти з високим вмістом жирів і не ведуть активного способу життя, фізично дозрівають раніше, ніж їхні стрункіші та активніші подруги.

Згідно з новими даними, кількість випадків, коли лікар бачив, що юна дівчинка занадто рано вступила в період статевого дозрівання, за останній рік зросла на 35%.

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За словами вчених, карантин через Covid-19 виявився потенційним пусковим фактором, коли діти набирають вагу і проводять набагато більше часу за екранами комп’ютерів.

Вважається, що дівчатка досягли статевої зрілості занадто рано, якщо в них з’являються ознаки до восьми років, хоча зазвичай статеве дозрівання настає близько 11 років.

Дані лікарень NHS Digital показують, що торік дівчатка відвідували лікарню понад 2 тис. разів з приводу так званого передчасного статевого дозрівання. Це більш ніж на третину більше порівняно з показником в 1 510 осіб роком раніше.

Хлопчики, які досягли ранньої статевої зрілості, становили лише один із кожних дев’яти випадків.

Середній вік цих пацієнтів, які лікувалися від передчасного статевого дозрівання, становив вісім років, але було 79 випадків, коли лікарі лікарень зафіксували, що дитина навіть не досягла п’ятирічного віку.

Лікарі не впевнені, що саме спричиняє ці випадки, хоча вважається, що це пов’язано з генетичними порушеннями, пухлинами в мозку, а також із проблемами з яєчниками або щитоподібною залозою. У важких випадках дівчаткам можна призначити ліки, щоб уповільнити процес.

За словами експертів, дорослішання в ранньому віці може бути надзвичайно важким для дітей, які часто емоційно не готові до фізичних змін, які відбуваються зі статевим дозріванням. Це дуже важко для дітей та їхніх сімей.

Джерело: Express