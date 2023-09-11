Исследование итальянских ученых показало, что ожирение стало причиной рекордного количества случаев полового созревания у девочек в возрасте четырех лет.

Ученые обнаружили, что девушки, которые придерживаются диеты с высоким содержанием жиров и не ведут активный образ жизни, физически созревают раньше, чем их более стройные и активные подруги.

Согласно новым данным, количество случаев, когда врач видел, что юная девочка слишком рано вступила в период полового созревания, за последний год выросло на 35%.

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По словам ученых, карантин из-за Covid-19 оказался потенциальным пусковым фактором, когда дети набирают вес и проводят гораздо больше времени за экранами компьютеров.

Считается, что девочки достигли половой зрелости слишком рано, если у них появляются признаки до восьми лет, хотя обычно половое созревание наступает около 11 лет.

Данные больниц NHS Digital показывают, что в прошлом году девочки посещали больницу более 2 тыс. раз по поводу так называемого преждевременного полового созревания. Это более чем на треть больше по сравнению с показателем в 1 510 человек годом ранее.

Мальчики, достигшие ранней половой зрелости, составляли лишь один из каждых девяти случаев.

Средний возраст этих пациентов, лечившихся от преждевременного полового созревания, составлял восемь лет, но было 79 случаев, когда врачи зафиксировали, что ребенок даже не достиг пятилетнего возраста.

Врачи не уверены, что именно вызывает эти случаи, хотя считается, что это связано с генетическими нарушениями, опухолями в мозге, а также с проблемами с яичниками или щитовидной железой. В тяжелых случаях девочкам можно назначить лекарства, чтобы замедлить процесс.

По словам экспертов, взросление в раннем возрасте может быть чрезвычайно трудным для детей, которые часто эмоционально не готовы к физическим изменениям, которые происходят с половым созреванием.

Источник: Express