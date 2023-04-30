Міністерство охорони здоров’я Великої Британії просить медичний наглядовий орган Nice оцінити ефективність призначення семаглутиду дітям віком від 12 до 17 років, які страждають на ожиріння.

Посадові особи відомства попросили оцінити клінічну та економічну ефективність введення ін’єкцій на додаток до здорового харчування і підвищеної фізичної активності.

Препарат для приборкання апетиту, що продається під торговою маркою Wegovy від Novo Nordisk, вже доступний для дітей віком від 12 до 17 років у США та нещодавно був схвалений для використання Національною службою охорони здоров’я Англії для лікування дорослих, які страждають на ожиріння.

Минулого року клінічне дослідження в Бірмінгемі за участю 180 дітей з ожирінням і надмірною вагою віком від 12 до 17 років показало, що уколи допомогли їм знизити індекс маси тіла на 16% за 15 місяців.

За статистикою, близько 23% дітей віком 10-11 років в Англії страждають на ожиріння, а ще 14,3% мають надмірну вагу.

У Національній службі здоров’я Великої Британії (NHS) припускають, що може бути корисно давати препарат дітям, яких направили до спеціалізованих служб контролю ваги.

Проте необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти довгострокові переваги приймання препарату, зазначають у NHS.