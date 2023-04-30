Министерство здравоохранения Великобритании просит медицинский надзорный орган Nice оценить эффективность назначения семаглутида детям в возрасте от 12 до 17 лет, страдающим ожирением.

Должностные лица ведомства попросили оценить клиническую и экономическую эффективность введения инъекций в дополнение к здоровому питанию и повышенной физической активности.

Препарат для подавления аппетита, которые продается под торговой маркой Wegovy от Novo Nordisk, уже доступен для детей в возрасте от 12 до 17 лет в США и недавно был одобрен для использования Национальной службой здравоохранения Англии для лечения взрослых, страдающих ожирением.

В прошлом году клиническое исследование в Бирмингеме с участием 180 детей с ожирением и избыточным весом в возрасте от 12 до 17 лет показало, что уколы помогли им снизить индекс массы тела на 16% за 15 месяцев.

По статистике, около 23% детей в возрасте 10-11 лет в Англии страдают ожирением, а еще 14,3% имеют избыточный вес.

В Национальной службе здоровья Великобритании (NHS) допускают, что может быть полезно давать препарат детям, которые были направлены в специализированные службы контроля веса.

Тем не менее необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять долгосрочные преимущества приема препарата, отмечают в NHS.