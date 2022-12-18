Команда вчених Університету Макмастера в Канаді під час системного огляду спеціальної літератури дійшла висновку, що не всі педіатричні пацієнти з діабетом II типу страждають на ожиріння.

Повідомляється, що такий висновок вчені зробили на підставі 53 показників, взятих у майже 9 тис. учасників дослідження.

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З’ясувалося, що загальна поширеність ожиріння серед дітей з діабетом II типу склала 75,27%, а поширеність ожиріння при діагностиці цієї патології — 77,24%.

Відзначається, що у хлопчиків ризики ожиріння вищі, ніж у дівчаток. Порівняно з іншими расовими групами, азіатські учасники мали найнижчу поширеність ожиріння (64,50%), а білі учасники — найвищу (89,86%).

Розуміння причин діабету II типу у дітей без ожиріння має вирішальне значення для визначення етіології їхнього захворювання і розробки ефективних стратегій лікування, резюмують автори наукової роботи.