Експерти діабетичної асоціації Великої Британії (Diabetes UK) розповіли про ранні ознаки діабетичної стопи, які допоможуть уникнути ампутації кінцівки. Відомо, що діабетичні виразки стопи передують більш ніж 80% ампутацій.
– Одним з найсерйозніших наслідків цукрового діабету може бути необхідність ампутації стопи. На щастя, є деякі ранні ознаки, які можуть попередити про стан, який передує цьому гіршому сценарію, – зазначають медики.
За їхніми словами, високий рівень цукру в крові нещадний до всіх частин тіла, включаючи ноги, кровоносні судини яких пошкоджені високим рівнем глюкози.
Однією з перших попереджувальних ознак виразки стопи є виділення зі стопи, які можуть забруднити шкарпетки або просочитися в взуття.
Інші ранні ознаки, на які слід звернути увагу, включають:
- будь-які пухирі;
- незвичайний набряк;
- роздратування;
- почервоніння;
- синюшні плями;
- дивний запах з однієї або обох ніг;
- нога може опухнути, через що взуття може стати тісним.
Експерти Diabetes UK закликають до будь-якого болю або поганого самопочуття ставитися вкрай серйозно і негайно звернутися до фахівця.
Джерело: Express