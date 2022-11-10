Експерти діабетичної асоціації Великої Британії (Diabetes UK) розповіли про ранні ознаки діабетичної стопи, які допоможуть уникнути ампутації кінцівки. Відомо, що діабетичні виразки стопи передують більш ніж 80% ампутацій.

– Одним з найсерйозніших наслідків цукрового діабету може бути необхідність ампутації стопи. На щастя, є деякі ранні ознаки, які можуть попередити про стан, який передує цьому гіршому сценарію, – зазначають медики.

За їхніми словами, високий рівень цукру в крові нещадний до всіх частин тіла, включаючи ноги, кровоносні судини яких пошкоджені високим рівнем глюкози.

Однією з перших попереджувальних ознак виразки стопи є виділення зі стопи, які можуть забруднити шкарпетки або просочитися в взуття.

Зараз дивляться

Інші ранні ознаки, на які слід звернути увагу, включають:

будь-які пухирі;

незвичайний набряк;

роздратування;

почервоніння;

синюшні плями;

дивний запах з однієї або обох ніг;

нога може опухнути, через що взуття може стати тісним.

Експерти Diabetes UK закликають до будь-якого болю або поганого самопочуття ставитися вкрай серйозно і негайно звернутися до фахівця.

Джерело: Express