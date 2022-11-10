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Чтобы избежать ампутации: ранние признаки диабетической стопы

10 ноября 2022, 15:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діабет
Источник: Getty Images

Эксперты Диабетической ассоциации Великобритании (Diabetes UK) рассказали о ранних признаках диабетической стопы, зная о которых можно избежать ампутации конечности. Известно, что диабетические язвы стопы предшествуют более чем 80% ампутаций.

— Одним из самых серьезных последствий сахарного диабета может быть необходимость ампутации стопы. К счастью, есть некоторые ранние признаки, которые могут предупредить о состоянии, которое предшествует этому худшему сценарию, — отмечают медики.

По их словам, высокий уровень сахара в крови беспощаден ко всем частям тела, включая ноги, кровеносные сосуды которых повреждены высоким уровнем глюкозы.

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Одним из первых предупреждающих признаков язвы стопы являются выделения из стопы, которые могут испачкать носки или просочиться в обувь.

Другие ранние признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

  • любые волдыри;
  • необычный отек;
  • раздражение;
  • покраснение;
  • синюшные пятна;
  • странный запах от одной или обеих ног;
  • нога может опухнуть, из-за чего обувь может стать тесной.

Эксперты Diabetes UK призывают к любой боли или плохому самочувствию относиться крайне серьезно и немедленно обратиться к специалисту.

Источник: Express

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