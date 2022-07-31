Какие фрукты и ягоды, при всем их летнем разнообразии, можно без опаски есть людям, страдающим сахарным диабетом. Какие из них не повышают уровень сахара в крови.

На эти вопросы Фактам ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Диабетикам очень важно сформировать сбланасированный рацион питания, который учитывает потребности организма в витаминах и микроэлементах, — отмечает медик.

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По ее словам, при составлении ежедневного меню, особенно в летний период, диабетикам следует знать главное правило — избегать фруктов, которые имеют высокий показатель калорийности.

При диабете 1 типа со спокойной душой можно лакомиться фруктами и ягодами с низким содержанием глюкозы, обычно это кислые или кисло-сладкие плоды. В этом случае мы говорим о бруснике, малине, красной смородине, вишне, черешне, ежевике, чернике.

Клубнику выбираем только те сорта, которые не имеют высокого содержания сахара.

Очень полезны при диабете яблоки, благодаря высокому содержанию витаминов, железа и клетчатки.

При диабете 2 типа можно без опасений есть клубнику, вишню, черешню, дыню, киви, цитрусовые. Из фруктов в небольшом количестве яблоки, авокадо, абрикосы, персики, зеленые бананы, лимоны и апельсины.

По словам Людмилы Сердюк, количество ягод для диабетика должно быть условно не больше размера ладони. Или не больше пяти среднего размера персиков или абрикосов.

Крайне нежелательны для пациентов, страдающих сахарным диабетом, арбузы, виноград, спелые бананы, хурма и манго. Опять-таки — из-за высокого содержания глюкозы, способной резко повысить уровень сахара в крови.