Які фрукти і ягоди, при всьому їхньому літньому розмаїтті, можна без побоювання їсти людям, що страждають на цукровий діабет. Які з них не підвищують рівень цукру в крові.

На ці запитання Фактам ICTV відповіла лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Діабетикам дуже важливо сформувати збланасований раціон харчування, який враховує потреби організму у вітамінах і мікроелементах, – зазначає медик.

За її словами, при складанні щоденного меню, особливо в літній період, діабетикам слід знати головне правило — уникати фруктів, які мають високий показник калорійності.

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При діабеті 1 типу зі спокійною душею можна ласувати фруктами і ягодами з низьким вмістом глюкози, зазвичай це кислі або кисло-солодкі плоди. У цьому випадку ми говоримо про брусницю, малину, червону смородину, вишню, черешню, ожину, чорницю.

Полуницю вибираємо тільки ті сорти, які не мають високого вмісту цукру.

Дуже корисні при діабеті яблука, завдяки високому вмісту вітамінів, заліза і клітковини.

При діабеті 2 типу можна без побоювань їсти полуницю, вишню, черешню, диню, ківі, цитрусові. З фруктів в невеликій кількості яблука, авокадо, абрикоси, персики, зелені банани, лимони і апельсини.

За словами Людмили Сердюк, кількість ягід для діабетика має бути умовно не більше розміру долоні. Або не більше п’яти середнього розміру персиків або абрикосів.

Вкрай небажані для пацієнтів, які страждають на цукровий діабет, кавуни, виноград, стиглі банани, хурма і манго. Знову-таки – через високий вміст глюкози, здатної різко підвищити рівень цукру в крові.