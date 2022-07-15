Специалисты Национальной службы здоровья Украины рассказали, как можно получить бесплатные лекарства тем, у кого диагностирован несахарный диабет.
— В программу реимбурсации Доступні ліки входят пять торговых названий препаратов для лечения несахарного диабета, — говорится в сообщении пресс-службы НСЗУ.
И отмечается, что международное непатентованное название (МНН) лекарственного средства – десмопрессин доступен в виде таблеток и спрея.
Сейчас смотрят
Как получить бесплатное лекарство от диабета:
- обратиться к эндокринологу, который создаст индивидуальный план лечения и выпишет первый рецепт лекарства;
- затем с рецептом обратиться к семейному врачу. Если связь со своим врачом пока невозможна, можно обращаться к любому семейному врачу;
- ближайшее медучреждение, куда можно обратиться, подскажут операторы контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Напомним, что во время войны в Украине действуют как электронные, так и бумажные рецепты.
Полный список лекарств против несахарного диабета, которые можно получить по программе Доступні ліки, можно посмотреть по этой ссылке.
Источник: НСЗУ