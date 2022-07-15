В ходе исследования британские ученые описали действие напитка, который действительно способствует заметному снижению уровня сахара в крови у людей, страдающих сахарным диабетом II типа.

В исследовании, рассматривалось влияние употребления разовой дозы гранатового сока на уровень глюкозы в крови.

Всем участникам, а это был 21 здоровый взрослый с нормальным весом, в случайном порядке было предложено выпить воду, гранатовый сок и напиток на водной основе, соответствующий содержанию сахара в гранатовом соке.

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После этого режима участники прошли недельный период вымывания, после чего они начали употреблять напитки, которых они раньше не пили.

Исследователи также измеряли уровень сахара в крови натощак до и через 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут после употребления напитка.

Добровольцы также были разделены на две группы в зависимости от уровня инсулина в сыворотке крови натощак.

В то время как потребление воды не изменило уровень сахара в крови ни у одного из участников, гранатовый сок принес многообещающие результаты.

Те, у кого был низкий уровень инсулина в сыворотке натощак, испытали значительное падение уровня глюкозы в крови через 15 минут.

Исследование пришло к выводу, что их результаты предполагают, что компоненты гранатового сока вероятно регулируют метаболизм глюкозы.

Отмечается, что одной из сильных сторон гранатового сока является высокое содержание антиоксидантов.

Одна из теорий заключается в том, что антиоксиданты способны связываться с сахаром и предотвращать большое влияние на уровень инсулина.

Как утверждают ученые, результаты были очевидны довольно быстро, всего через три часа после употребления фруктового напитка.

Симптомы диабета II типа:

мочеиспускание больше, чем обычно (особенно ночью);

постоянное ч увство жажды;

хроническая усталость;

н епреднамеренная потеря веса;

зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница;

п орезы или раны заживают медленно;

з атуманенное зрение.

Источник: Express