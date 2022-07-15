В ходе исследования британские ученые описали действие напитка, который действительно способствует заметному снижению уровня сахара в крови у людей, страдающих сахарным диабетом II типа.
В исследовании, рассматривалось влияние употребления разовой дозы гранатового сока на уровень глюкозы в крови.
Всем участникам, а это был 21 здоровый взрослый с нормальным весом, в случайном порядке было предложено выпить воду, гранатовый сок и напиток на водной основе, соответствующий содержанию сахара в гранатовом соке.
После этого режима участники прошли недельный период вымывания, после чего они начали употреблять напитки, которых они раньше не пили.
Исследователи также измеряли уровень сахара в крови натощак до и через 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут после употребления напитка.
Добровольцы также были разделены на две группы в зависимости от уровня инсулина в сыворотке крови натощак.
В то время как потребление воды не изменило уровень сахара в крови ни у одного из участников, гранатовый сок принес многообещающие результаты.
Те, у кого был низкий уровень инсулина в сыворотке натощак, испытали значительное падение уровня глюкозы в крови через 15 минут.
Исследование пришло к выводу, что их результаты предполагают, что компоненты гранатового сока вероятно регулируют метаболизм глюкозы.
Отмечается, что одной из сильных сторон гранатового сока является высокое содержание антиоксидантов.
Одна из теорий заключается в том, что антиоксиданты способны связываться с сахаром и предотвращать большое влияние на уровень инсулина.
Как утверждают ученые, результаты были очевидны довольно быстро, всего через три часа после употребления фруктового напитка.
Симптомы диабета II типа:
- мочеиспускание больше, чем обычно (особенно ночью);
- постоянное чувство жажды;
- хроническая усталость;
- непреднамеренная потеря веса;
- зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница;
- порезы или раны заживают медленно;
- затуманенное зрение.
Источник: Express