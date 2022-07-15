В ході дослідження британські вчені описали дію напою, який дійсно сприяє помітному зниженню рівня цукру в крові у людей, які страждають на цукровий діабет II типу.

У дослідженні, розглядався вплив вживання разової дози гранатового соку на рівень глюкози в крові.

Всім учасникам, а це був 21 здоровий дорослий з нормальною вагою, у випадковому порядку було запропоновано випити воду, гранатовий сік і напій на водній основі, відповідний вмісту цукру в гранатовому соку.

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Після цього режиму учасники пройшли тижневий період вимивання, після чого вони почали вживати напої, яких вони раніше не пили.

Дослідники також вимірювали рівень цукру в крові натщесерце до і через 15, 30, 60, 90, 120, 150 і 180 хвилин після вживання напою.

Добровольці також були розділені на дві групи в залежності від рівня інсуліну в сироватці крові натщесерце.

Хоча споживання води не змінило рівень цукру в крові у жодного з учасників, гранатовий сік приніс багатообіцяючі результати.

Ті, у кого був низький рівень інсуліну в сироватці натщесерце, зазнали значного падіння рівня глюкози в крові через 15 хвилин.

Дослідники дійшли висновку, що їхні результати припускають, що компоненти гранатового соку ймовірно регулюють метаболізм глюкози.

Відзначається, що однією з сильних сторін гранатового соку є високий вміст антиоксидантів.

Одна з теорій полягає в тому, що антиоксиданти здатні зв’язуватися з цукром і запобігати великому впливу на рівень інсуліну.

Як стверджують вчені, результати були очевидні досить швидко, лише через три години після вживання фруктового напою.

Симптоми діабету II типу:

сечовипускання більше, ніж зазвичай (особливо вночі);

постійне відчуття спраги;

хронічна втома;

ненавмисна втрата ваги;

сверблячка навколо статевого члена або піхви або повторна молочниця;

порізи або рани заживають повільно;

затуманений зір.

Джерело: Express