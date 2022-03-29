Як показало дослідження вчених Кембриджського університету, діабет ІІ типу призводить до більш високого ризику 57 інших захворювань, зокрема раку, патології нирок і неврологічних розладів.
Мільйони людей у всьому світі страждають на це захворювання, яке пов’язане з:
надлишковою вагою
малорухливим способом життя
наявністю сімейного анамнезу діабету ІІ типу.
Експерти охарактеризували результати як серйозні й тривожні і заявили про нагальну необхідність зниження ризику розвитку діабету ІІ типу у більшої кількості людей.
Були вивчені дані 3 млн осіб з британського біобанку і записів лікарів загальної практики, а також щодо 116 захворювань, які зазвичай спостерігаються в середньому віці.
З’ясувалося, що у хворих на цукровий діабет ІІ типу:
- у 5,2 рази вище ймовірність розвитку термінальної стадії захворювання нирок;
- у 4,4 рази вище ймовірність розвитку раку печінки;
- у 3,2 рази вище ймовірність дегенерації жовтої плями.
Щодо порушень кровообігу, то у людей з діабетом ІІ типу був більш високий ризик 23 проблем із 31.
Діабет ІІ типу був пов’язаний з більш високим ризиком погіршення здоров’я за всіма 11 категоріями здоров’я з:
- 2,6-разовим більш високим ризиком неврологічних проблем;
- 2,3-разовим більш високим ризиком проблем з очима;
- 1,9-разовим більш високим ризиком проблем з травленням;
- 1,8-разовим більш високим ризиком психічного нездоров’я.
Дослідження було зосереджено на людях старше 30 років. Експерти виявили, що більш високий ризик виникав, коли у людей був діагностований діабет ІІ типу у віці до 50 років.
Це дослідження з тривожними подробицями ілюструє неприйнятну поширеність поганого здоров’я у людей середнього віку з діабетом ІІ типу і є суворим нагадуванням про великі і серйозні довгострокові наслідки діабету для організму, відзначають дослідники.