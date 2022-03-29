Як показало дослідження вчених Кембриджського університету, діабет ІІ типу призводить до більш високого ризику 57 інших захворювань, зокрема раку, патології нирок і неврологічних розладів.

Мільйони людей у всьому світі страждають на це захворювання, яке пов’язане з:

надлишковою вагою малорухливим способом життя наявністю сімейного анамнезу діабету ІІ типу.

Експерти охарактеризували результати як серйозні й тривожні і заявили про нагальну необхідність зниження ризику розвитку діабету ІІ типу у більшої кількості людей.

Були вивчені дані 3 млн осіб з британського біобанку і записів лікарів загальної практики, а також щодо 116 захворювань, які зазвичай спостерігаються в середньому віці.

З’ясувалося, що у хворих на цукровий діабет ІІ типу:

у 5,2 рази вище ймовірність розвитку термінальної стадії захворювання нирок;

у 4,4 рази вище ймовірність розвитку раку печінки;

у 3,2 рази вище ймовірність дегенерації жовтої плями.

Щодо порушень кровообігу, то у людей з діабетом ІІ типу був більш високий ризик 23 проблем із 31.

Діабет ІІ типу був пов’язаний з більш високим ризиком погіршення здоров’я за всіма 11 категоріями здоров’я з:

2,6-разовим більш високим ризиком неврологічних проблем;

2,3-разовим більш високим ризиком проблем з очима;

1,9-разовим більш високим ризиком проблем з травленням;

1,8-разовим більш високим ризиком психічного нездоров’я.

Дослідження було зосереджено на людях старше 30 років. Експерти виявили, що більш високий ризик виникав, коли у людей був діагностований діабет ІІ типу у віці до 50 років.

Це дослідження з тривожними подробицями ілюструє неприйнятну поширеність поганого здоров’я у людей середнього віку з діабетом ІІ типу і є суворим нагадуванням про великі і серйозні довгострокові наслідки діабету для організму, відзначають дослідники.