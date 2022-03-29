Как показало исследование ученых Кембриджского университета, диабет ІІ типа приводит к более высокому риску 57 других заболеваний, включая рак, патологии почек и неврологические расстройства.

Миллионы людей во всем мире страдают этим заболеванием, которое связано с:

избыточным весом

малоподвижным образом жизни

наличием семейного анамнеза диабета ІІ типа.

Эксперты охарактеризовали результаты как серьезные и тревожные и заявили о настоятельной необходимости снижения риска развития диабета ІІ типа у большего числа людей.

Были изучены данные о 3 млн человек из Британского биобанка и записей врачей общей практики, а также о 116 заболеваниях, обычно наблюдаемых в среднем возрасте.

Выяснилось, что у больных сахарным диабетом ІІ типа:

в 5,2 раза выше вероятность развития терминальной стадии заболевания почек;

в 4,4 раза выше вероятность развития рака печени;

в 3,2 раза выше вероятность дегенерации желтого пятна.

Что касается нарушений кровообращения, то у людей с диабетом ІІ типа был более высокий риск 23 проблем из 31.

Диабет ІІ типа был связан с более высоким риском ухудшения здоровья по всем 11 категориям здоровья с:

2,6-кратным более высоким риском неврологических проблем;

2,3-кратным более высоким риском проблем с глазами;

1,9-кратным более высоким риском проблем с пищеварением;

1,8-кратным более высоким риском психического нездоровья.

Исследование было сосредоточено на людях старше 30 лет. Эксперты обнаружили, что более высокий риск возникал, когда у людей был диагностирован диабет ІІ типа в возрасте до 50 лет.

Это исследование с тревожными подробностями иллюстрирует неприемлемую распространенность плохого здоровья у людей среднего возраста с диабетом ІІ типа и является суровым напоминанием об обширных и серьезных долгосрочных последствиях диабета для организма, отмечают исследователи.