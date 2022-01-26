Новое исследование Университета Восточной Финляндии показало, что регулярная физическая активность значительно меняет профиль метаболизма в организме. Многие из этих изменений связаны с более низким риском развития диабета ІІ типа.

Ученые наблюдали в течение 8 лет за более 7 тыс. мужчин. Выяснилось, что у участников с самой высокой физической активностью риск развития диабета ІІ типа был на 39% ниже, чем у тех, которые вели малоподвижный образ жизни.

Было доказано, что физическая активность связана с уровнями в общей сложности 198 метаболитов, т. е. соединений, образующихся в результате процесса обмена веществ, происходящего в организме.

Повышенная физическая активность оказывала влияние на некоторые из метаболитов, которые ранее ассоциировались с диетой, способствующей укреплению здоровья.

Кроме того, исследование показало, что повышенная физическая активность улучшает секрецию инсулина.

Опросник по физической активности был проведен среди участников в начале исследования и снова через 8 лет. Они также прошли пероральный тест на толерантность к глюкозе.

Связь физической активности с секрецией инсулина остается неясной, несмотря на несколько исследований по этому вопросу. Опубликованное исследование подтверждает, что повышенная физическая активность улучшает секрецию инсулина.