Согласно исследованию ученых сразу двух университетов в Сан-Франциско — Калифорнийского и Государственного общественного здравоохранения — интенсивная ходьба может эффективно помочь предотвратить диабет II типа среди 70-80-летних.

— Ключевая цифра нашего исследования заключается в том, что на каждые 1 000 шагов в день риск диабета снижается на 6%, — отметила автор Алексис С. Гардуно.

В исследовании в течение 7 лет наблюдалась достаточно большая группа женщин в возрасте 65 лет и старше, у которых не было диабета и которые жили самостоятельно. Все они носили акселерометр в течение 24 часов в день над правым бедром в течение одной недели.

В итоге диабет развился всего у 8% женщин, участвовавших в исследовании.

Взрослые в возрасте 65 лет и старше часто живут с проблемами мобильности или инвалидности. По мере снижения физической активности риск развития диабета 2 типа возрастает.

По данным Американской диабетической ассоциации, ежегодно у 1,5 млн человек диагностируется диабет.

Предыдущие профилактические исследования показали, что регулярная физическая активность наряду с улучшением питания снижает риск развития диабета у взрослых.

Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует не менее 150 мин физической активности, от умеренной до высокой, в ​​неделю, чтобы снизить риск многочисленных хронических заболеваний, включая и диабет.