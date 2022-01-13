Согласно недавнему исследованию британских ученых, примерно у одного из десяти взрослых имеется нераковая доброкачественная опухоль, которая тем не менее повышает риск развития диабета и гипертонии.

В исследование были включены взрослые британцы с опухолями надпочечников.

Железы отвечают за выработку гормонов, поэтому даже доброкачественная опухоль может иметь каскадное воздействие.

Изученные опухоли были доброкачественными, то есть нераковыми, и в основном безвредными. Однако их присутствие в надпочечниках может вызвать повышенный уровень гормона стресса, что может еще больше увеличить риск развития сахарного диабета 2 типа и высокого кровяного давления.

Надпочечники, расположенные над почками, вырабатывают несколько гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ, иммунную систему и нашу реакцию на стресс, а также другие важные функции.

Небольшой комок в железах, называемый инциденталомой надпочечников, может вызвать избыточную выработку гормонов, вызывая волновые эффекты по всему телу.

Согласно исследованию 2019 года, у каждого пятого пациента с опухолью уровень гормона стресса кортизола может быть выше нормы. Кортизол вызывает многие долгосрочные последствия стресса для здоровья, такие как высокое кровяное давление, уровень сахара в крови и общее воспаление.

Гормоны стресса, вызванные опухолью, могут привести к большей потребности в лекарствах. После постановки диагноза этим пациентам также требовалось больше препаратов — обычно три или более таблеток — для контроля артериального давления по сравнению с пациентами с “молчаливыми” опухолями.

Нарушения кортизола, связанные с опухолью, чаще встречались у женщин, чем у мужчин, и большинству из них было не менее 50 лет.

Источник: Insider