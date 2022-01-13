Згідно з нещодавнім дослідженням британських вчених, приблизно у одного з десяти дорослих є неракова доброякісна пухлина, яка підвищує ризик розвитку діабету і гіпертонії.

У дослідження були включені дорослі британці з пухлинами надниркових залоз.

Залози відповідають за вироблення гормонів, тому навіть доброякісна пухлина може мати каскадний вплив.

Вивчені пухлини були доброякісними, тобто нераковими, і в основному нешкідливими. Однак їх присутність у надниркових залозах може викликати підвищений рівень гормону стресу, що може ще більше підвищити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу і високого кров’яного тиску.

Читайте також: Які таблетки пити від головного болю під час підвищеного тиску

Наднирники, розташовані над нирками, виробляють кілька гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин, імунну систему і нашу реакцію на стрес, а також інші важливі функції.

Невеликий клубок у залозах, названий індиценталомою надниркових залоз, може викликати надлишкове вироблення гормонів, викликаючи хвильові ефекти по всьому тілу.

Згідно з дослідженням 2019 року, у кожного п’ятого пацієнта з пухлиною рівень гормону стресу кортизолу може бути вище норми. Кортизол викликає багато довгострокових наслідків стресу для здоров’я, як-от високий кров’яний тиск, рівень цукру в крові та загальне запалення.

Гормони стресу, викликані пухлиною, можуть призвести до більшої потреби в ліках. Після діагностики ці пацієнти також потребували більше препаратів – як правило, три або більше таблеток – для контролю артеріального тиску порівняно з пацієнтами з “мовчазними” пухлинами.

Порушення кортизолу, пов’язані з пухлиною, частіше зустрічалися у жінок, ніж у чоловіків, і більшості з них було не менше 50 років.

Джерело: Insider