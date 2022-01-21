Згідно з дослідженням вчених одразу двох університетів в Сан-Франциско – Каліфорнійського та Державного громадської охорони здоров’я – інтенсивна ходьба може ефективно допомогти запобігти діабету II типу серед 70-80-річних.

– Ключова цифра нашого дослідження полягає в тому, що на кожні 1 000 кроків на день ризик діабету знижується на 6%, – зазначила автор Алексіс С.Гардуно.

У дослідженні протягом семи років спостерігалася досить велика група жінок віком 65 років і старше, у яких не було діабету і які жили самостійно. Всі вони носили акселерометр протягом 24 годин на день над правим стегном протягом одного тижня.

У результаті діабет розвинувся лише у 8% жінок, які брали участь в дослідженні.

Дорослі віком 65 років і старше часто живуть з проблемами мобільності або інвалідності. У міру зниження фізичної активності ризик розвитку діабету 2 типу зростає.

За даними Американської діабетичної асоціації, щорічно у 1,5 млн осіб діагностується діабет.

Попередні профілактичні дослідження показали, що регулярна фізична активність поряд з поліпшенням харчування знижує ризик розвитку діабету у дорослих.

Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США рекомендує не менше 150 хв фізичної активності, від помірної до високої, на тиждень, щоб знизити ризик численних хронічних захворювань, зокрема і діабет.