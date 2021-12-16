За якого показника цукру в крові потрібно приймати таблетки

Глюкоза – це енергія. І важливо, щоб організм міг засвоювати її та перетворювати на цю енергію. Для цього потрібен гормон інсулін.

Якщо він не утворюється або утворюється, але організм до нього не чутливий, то глюкоза починає підвищуватись в крові, бо їй немає куди діватись. Так розвивається цукровий діабет, який обов’язково потрібно лікувати, щоб глюкоза знову почала засвоюватись організмом.

Лікар-ендокринолог Ілона Ханько розповіла Фактам ICTV, за якого показника глюкози необхідно приймати ліки та чому важливо контролювати рівень цукру в крові.

Чому піднімається цукор в крові

Причинами підвищення глюкози (цукру) в крові у здорових людей можуть бути стрес та їжа. Абсолютно нормально, коли після їди її рівень підвищується. На кожен прийом виділяється гормон інсулін, який нормалізує глюкозу у крові. Важливо, щоб через дві години після їжі вона не перевищувала 7,8 ммоль/л. Якщо показники вищі, потрібно звернутись до ендокринолога.

Також важливу роль відіграють гормони стресу, які блокують дію інсуліну, тому глюкоза може тимчасово підвищитись.

– Найчастіше ми спостерігаємо підвищення саме через цукровий діабет або стан переддіабету. Це може бути в молодих людей, частіше навіть у дітей, а може бути у людей старшого віку, в яких є зайва вага. Саме через зайву вагу організм стає нечутливим до інсуліну. І чим довше людина живе з зайвою вагою чи ожирінням, тим більший ризик розвитку діабету, – каже лікар.

Симптоми підвищеного цукру

Високий рівень глюкози проявляється посиленою спрагою та сухістю в роті, пришвидшується сечовипускання, бо організм ніби хоче вивести всю зайву глюкозу з сечею. Якщо з’являються такі прояви, потрібно перевірити глюкозу в крові.

– Якщо її рівень понад 6 ммоль/л вранці, зверніться до ендокринолога на дообстеження. Нелікований діабет або неправильний підбір препаратів, які не нормалізовують глюкозу, може давати серйозні ускладнення і знижувати якість і тривалість життя, – додала Ханько.

Як контролювати глюкозу у крові

Глюкозу можна контролювати самостійно вдома або здати кров в лабораторії вранці натще. Лабораторний метод є більш інформативним, але для регулярного контролю можна самим використовувати глюкометр. Це прилад, яким можна перевірити рівень глюкози в крові з пальця самостійно. Зазвичай ним користуються люди з цукровим діабетом.

Також є сучасніший метод вимірювання – добовий моніторинг глюкози. Він встановлюється в середньому раз на сім днів, і протягом цього часу людина може відстежувати, як змінюється рівень її глюкози кожні 5 хвилин.

Норма цукру в крові:

рівень цукру вранці натще понад 6 ммоль/л – необхідне дообстеження, бо це може бути стан переддіабету (на цьому етапі потрібно змінити харчування, додати фізичні навантаження та інколи препарати);

– необхідне дообстеження, бо це може бути стан переддіабету (на цьому етапі потрібно змінити харчування, додати фізичні навантаження та інколи препарати); рівень понад 7,1 ммоль/л вранці – необхідне лікування, тому що ознака цукрового діабету;

Ще один важливий показник, яким можна оцінити рівень глюкози – це глікований гемоглобін. Він показує середній рівень глюкози за останні три місяці. В нормі глікований гемоглобін має бути до 5,7%.

Високий рівень глюкози (цукру) може спровокувати ускладнення, які впливають на зір, розумові здібності та пам’ять, чутливість шкіри рук і ніг, на роботу внутрішніх органів (серце, нирки тощо).

Які препарати пити у разі підвищення цукру

За словами лікаря, нині існує багато препаратів для нормалізації цукру в крові. Всі вони діють по-різному.

Одні стимулюють власну підшлункову залозу працювати та виділяти більше інсуліну, інші виводять зайву глюкозу з сечею, треті – покращують чутливість тканин до інсуліну.

Під час лікування перевагу надають препаратам, які не тільки знижують глюкозу, а і зменшують ризик ускладнень. До таких препаратів належить група іНЗКТГ-2. Вони виводять зайву глюкозу з сечею та нормалізують артеріальний тиск. Також лікування діабету не можливе без препарату метформін, який покращує чутливість тканин до інсуліну.

Лікування першого та другого типу цукрового діабету відрізняється. Якщо для другого типу – це зазвичай таблетки, то для першого – ін’єкції інсуліну.

У разі виникнення симптомів підвищення глюкози у крові необхідно одразу звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням, адже підбір схеми лікування має бути індивідуальним.